Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия нанесе удар с "Орешник" по Украйна

Поне 83 души са ранени, има и убити при масираната атака

24 Май 2026Обновена
Над 5 часа продължи атаката срещу Киев
ДНСН-Киев
Над 5 часа продължи атаката срещу Киев

Русия нанесе мащабен удар по Украйна с дронове, балистични и крилати ракети, включително и с "Орешник". Основната цел е бил Киев, като атаката продължи над 5 часа.

Ударът с "Орешник" е бил по Бяла Църква /на около 80 км от Киев/, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат.

Руското министерство на отбраната също потвърди използването на "Орешник". Оттам заявиха, че масираният удар по "обекти на военното управление на Украйна" е нанесен с комплекса "Орешник", ракети "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Дори Z-каналите обаче признават, че ефектът от т.нар. оръжие-чудо е минимален. "За разлика от ударите по Днепропетровск и Лвов, уау-ефект сред обещствеността вече няма: използват се кинетични глави, мощни взривове няма, а това според болшеството наблюдатели означава, че ефектът е нулев. Ударите с "Орешник" носят повече психологически ефект /който с всеки път все повече намалява/, но това не е важно. Това са все още опитни изпитания на новото средство за огнево поражение, което се доработва", пише най-големият Z-канал "Рибар", който също се чуди каква ли цел би могло да има в Бяла църква.

Според мониторинговите сайтове "Орешник" е попаднала в гаражен кооператив в Бяла Църква.
 

"Даже взривове нямаше. Тъпо удраме с много скъпо желязо в земята. Заради красивата картинка, в която вече никой /освен пенсионерите/ не вярва", пише Z-кореспондентът Владимир Романов.
 

Двама души са загинали в Киев, а още 56 души са ранени, от които 28 са в болница, каза кметът на столицата Виталий Кличко. Сред пострадалите са две деца.

Има разрушения в почти всички райони на Киев. 

ВВС на Украйна съобщиха, че тази нощ руската армия е атакувала с 90 ракети и 600 дрона. Има попадения на 16 ракети и 51 ударни дрона на 54 локации.

“Путин дори не може да произнесе правилно думата „ура“ – заеква - и въпреки това удря жилищни сгради с ракетите си. Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение, изгориха пазар, повредиха десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища. Той изстреля ракетата си „Орешник“ срещу Бяла Църква. Наистина лудост”, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Най-малко 83 души са ранени, а няколко са убити в резултат на руския удар срещу Украйна.

Според Зеленски е важно нищо от това да „не остане без последствия“ за Русия. „Днес всеки по света, който говори и помага на Украйна, е защитник на живота“, добави той.

Какво представлява „Орешник“?

Няма официални данни за спецификациите на системата. Експертите смятат, че „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег с множество бойни глави за връщане в атмосферата (MIRV), способна да носи ядрени бойни глави. Всяка ракета вероятно носи шест независимо насочваеми бойни глави, които от своя страна носят шест суббоеприпаса. И при трите удара по Украйна обаче ракетата бе без ядрен заряд.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Орешник

Още новини по темата

Украйна нанесе серии удари по полигона за изстрелване на “Орешник”
05 Февр. 2026

В "Орешник" има части от времето на СССР
10 Яну. 2026

Русия използва “Орешник" за удар край Лвов
09 Яну. 2026

Украйна е унищожила ракетен комплекс "Орешник"
31 Окт. 2025

Украинците показаха отломките от руската експериментална ракета
24 Ноем. 2024

НАТО и Украйна се събират спешно заради руската ракета "Орешник"
22 Ноем. 2024

Путин: Русия удари Днипро с нова хиперзвукова ракета “Орешник”
21 Ноем. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса