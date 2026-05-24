Русия нанесе удар с "Орешник" по Украйна

Русия нанесе мащабен удар по Украйна с дронове, балистични и крилати ракети, включително и с "Орешник". Основната цел е бил Киев, като атаката продължи над 5 часа.

Ударът с "Орешник" е бил по Бяла Църква /на около 80 км от Киев/, съобщи говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат.

Руското министерство на отбраната също потвърди използването на "Орешник". Оттам заявиха, че масираният удар по "обекти на военното управление на Украйна" е нанесен с комплекса "Орешник", ракети "Искандер", "Кинжал" и "Циркон".

Дори Z-каналите обаче признават, че ефектът от т.нар. оръжие-чудо е минимален. "За разлика от ударите по Днепропетровск и Лвов, уау-ефект сред обещствеността вече няма: използват се кинетични глави, мощни взривове няма, а това според болшеството наблюдатели означава, че ефектът е нулев. Ударите с "Орешник" носят повече психологически ефект /който с всеки път все повече намалява/, но това не е важно. Това са все още опитни изпитания на новото средство за огнево поражение, което се доработва", пише най-големият Z-канал "Рибар", който също се чуди каква ли цел би могло да има в Бяла църква.

Според мониторинговите сайтове "Орешник" е попаднала в гаражен кооператив в Бяла Църква.



"Даже взривове нямаше. Тъпо удраме с много скъпо желязо в земята. Заради красивата картинка, в която вече никой /освен пенсионерите/ не вярва", пише Z-кореспондентът Владимир Романов.



⚠️ Reports are emerging that Russia have launched an Oreshnik intermediate-range ballistic missile toward Bila Tserkva in Kyiv Oblast.



Footage circulating online shows the impact of high-velocity kinetic submunitions consistent with the Oreshnik’s design. pic.twitter.com/urldelg91p — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 23 май 2026 г.

Двама души са загинали в Киев, а още 56 души са ранени, от които 28 са в болница, каза кметът на столицата Виталий Кличко. Сред пострадалите са две деца.

Има разрушения в почти всички райони на Киев.

Этой ночью российские террористы предприняли очередную массированную атаку на Украину. Основной целью стали Киев и столичный регион. Официально подтверждено применение ракеты средней дальности «Орешник», а также «Цирконов» и «Искандеров» — всего около 90 ракет различных типов и… pic.twitter.com/VeVLY7G2Zl — Leonid Nevzlin (@Nevzlin) 24 май 2026 г.

ВВС на Украйна съобщиха, че тази нощ руската армия е атакувала с 90 ракети и 600 дрона. Има попадения на 16 ракети и 51 ударни дрона на 54 локации.

Since last night, first responders and all necessary services have been working wherever needed. As of now, at least 83 people have been confirmed injured since midnight. Tragically, there are fatalities. My condolences to the families and loved ones.



It was a heavy attack – 90… pic.twitter.com/KSB4IoxQaE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 24 май 2026 г.

“Путин дори не може да произнесе правилно думата „ура“ – заеква - и въпреки това удря жилищни сгради с ракетите си. Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение, изгориха пазар, повредиха десетки жилищни сгради и няколко обикновени училища. Той изстреля ракетата си „Орешник“ срещу Бяла Църква. Наистина лудост”, написа украинският президент Володимир Зеленски в Телеграм. Най-малко 83 души са ранени, а няколко са убити в резултат на руския удар срещу Украйна.

Според Зеленски е важно нищо от това да „не остане без последствия“ за Русия. „Днес всеки по света, който говори и помага на Украйна, е защитник на живота“, добави той.

На Киев и Киевскую область совершена крупная атака. Использовались беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.



Один из ударов мог быть нанесен "Орешником".



Повреждения зафиксированы во всех десяти районах города. pic.twitter.com/okPs7GPSR3 — уральский студент (@bestfriendforme) 24 май 2026 г.

Спустя час после прилёта владелец кафе на Подоле у Музея Чернобыля, уже на посту. Наливает кофе всем желающим прямо через разбитые окна.

Так живёт и дышит украинский бизнес. Его невозможно запугать или уничтожить. Это и есть подлинный генетический код Украины. pic.twitter.com/4OBXmJgpxz — Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) 24 май 2026 г.

Какво представлява „Орешник“?

Няма официални данни за спецификациите на системата. Експертите смятат, че „Орешник“ е балистична ракета със среден обсег с множество бойни глави за връщане в атмосферата (MIRV), способна да носи ядрени бойни глави. Всяка ракета вероятно носи шест независимо насочваеми бойни глави, които от своя страна носят шест суббоеприпаса. И при трите удара по Украйна обаче ракетата бе без ядрен заряд.