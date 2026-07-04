Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Зеленски каза на Тръмп, че "тази война ще бъде прекратена"

04 Юли 2026
Паметникът "Родина-майка" се намира в Киев
Паметникът "Родина-майка" се намира в Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на Зеленски двамата президенти са обсъдили ситуацията на фронта и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според украинския президент „има реална перспектива тази война да бъде прекратена, а решимостта на Америка ще има решаващо значение“.

Той също така съобщи, че се е договорил с Тръмп да продължат разговора си лично по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Освен това Зеленски поздрави Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ. Към съобщението за телефонния разговор той е приложил снимка на монумента „Родина-майка“, осветен в цветовете на американското знаме. Паметникът се намира в Киев. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Володимир Зеленски, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Парадът за 4 юли във Вашингтон бе отменен заради горещините
04 Юли 2026

Тръмп е създал криптоимперия за $1,4 млрд.
01 Юли 2026

Върховният съд отхвърли искането на Тръмп за американското гражданство
30 Юни 2026

Тръмп даде ултиматум на бензиностанциите да свалят цените
30 Юни 2026

Тръмп представи новия патриотичен паспорт
27 Юни 2026

Тръмп похвали Зеленски
25 Юни 2026

Беларус е спряла ретранслаторите след ултиматума на Зеленски
24 Юни 2026

Петролът падна до $75 за барел
24 Юни 2026

Зеленски повтори ултиматума си към Минск
21 Юни 2026

Тимъти Снайдър: Войната на ордените между Украйна и Полша е капан
21 Юни 2026

Тръмп нападна Мелони за трети път в последните 2 дни
20 Юни 2026

Полша лиши Зеленски от Ордена на Белия орел
20 Юни 2026

Тръмп иска от Европа да плати 350 млрд. долара
20 Юни 2026

Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп
19 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса