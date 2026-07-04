Зеленски каза на Тръмп, че "тази война ще бъде прекратена"

Президентът на Украйна Володимир Зеленски проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. По думите на Зеленски двамата президенти са обсъдили ситуацията на фронта и дипломатическите усилия за прекратяване на войната.

Според украинския президент „има реална перспектива тази война да бъде прекратена, а решимостта на Америка ще има решаващо значение“.

Той също така съобщи, че се е договорил с Тръмп да продължат разговора си лично по време на срещата на върха на НАТО в Анкара.

Освен това Зеленски поздрави Тръмп по случай Деня на независимостта на САЩ. Към съобщението за телефонния разговор той е приложил снимка на монумента „Родина-майка“, осветен в цветовете на американското знаме. Паметникът се намира в Киев.