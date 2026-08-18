Федоров призова за избори в Украйна по време на война

ЕПА/БГНЕС Украинец носи плакат с образа на Михайло Федоров в центъра на Киев по време на протестите срещу неговото уволнение в края на юли.

Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров призова за незабавно създаване на механизми за провеждане на избори по време на продължаващите военни действия, като изтъкна, че украинските демократични процеси не трябва да остават под влиянието на Кремъл или да бъдат отлагани за неопределено време.

Обръщайки се към страната след неотдавнашното си освобождаване от длъжност, Федоров предупреди: „Русия не иска просто да вземе земята ни. Тя иска да докаже, че украинският модел на свобода не работи.“

Федоров подчерта, че Киев трябва да разработи „правен, безопасен и реалистичен механизъм“, който да позволи на гражданите да гласуват, докато боевете продължават.

Той отхвърли твърденията, че военните действия оправдават пълното спиране на изборните процедури. „Трябва да отговорим на един основен въпрос: как трябва да функционира държавата, ако войната продължи с години?“, каза Федоров. „Може ли Русия действително да получи правото да определя кога украинците ще могат отново да избират своето правителство? Напълно убеден съм, че не може.“, допълни той.

Бившият министър призна за съществени логистични пречки, включително осигуряването на правото на глас на разположените на фронта военни, милионите бежанци в чужбина и жителите в прифронтовите зони. Въпреки това той бе категоричен, че оперативната сложност не означава невъзможност.

Федоров отправи и остри критики към местните административни практики, предупреждавайки, че политическата лоялност е поставена над професионалните способности. Той заяви, че корупцията по време на война пряко подкопава отбранителните способности, като отклонява критично важно финансиране от боеприпаси, дронове и медицинска поддръжка.

„Властта трябва да означава отговорност“, заяви Федоров, описвайки изборите като съществен инструмент за поддържане на общественото доверие и отчетността на правителството по време на съществуващи заплахи.

Политическо напрежение в Киев

Изявленията на Федоров говорят за значително политическо пренареждане в Киев, съобщава Clash Report. Федоров, близък съюзник на президента Володимир Зеленски и бивш министър на дигиталната трансформация, бе назначен за министър на отбраната през януари тази година, за да ръководи дигитализацията, модернизацията и реформите в обществените поръчки.

Той бе освободен от поста си в средата на юли след шест месеца, след възникнали разногласия с висши военни командири.

Оставката му предизвика обществени демонстрации с искане за връщането му на поста, което повиши обществения му рейтинг редом с фигури като бившия главнокомандващ Валерий Залужни.

Обръщението на Федоров съвпадна с номинацията на временно изпълняващия длъжността министър на отбраната Евгений Хмара от страна на президента Зеленски за утвърждаване от парламента, което е знак за продължаващите промени в ръководството на отбраната.

Конституционни ограничения

Украинското законодателство и националната конституция изрично забраняват провеждането на президентски, парламентарни или местни избори при военно положение, което е в сила от февруари 2022 г.

Въпреки че широк политически консенсус по-рано подкрепяше отлагането на гласуването до края на военните действия, намесата на Федоров поставя под въпрос това статукво.

Мандатът на Зеленски

Петгодишният официален мандат на Володимир Зеленски като президент на Украйна изтече на 20 май 2024 г. (той положи клетва на 20 май 2019 г.). Според Конституцията на Украйна настоящият президент упражнява правомощията си до полагането на клетва от новоизбран президент. Зеленски неведнъж е заявявал, че избори ще има когато военното положение изтече. Парламентът на Украйна и основните политически сили в страната официално потвърдиха, че нови избори ще бъдат насрочени след края на военното положение и възстановяването на мира.

Федеров - втори по рейтинг в Украйна

Михайло Федоров е втори по рейтинг в Украйна, показа наскоро допитване на украинския Център за социални и маркетингови изследвания (СОЦИС). Володимир Зеленски е шести.

На първо място в допитването се класира бившият главнокомандващ украинската армия Валерий Залужни, който сега е посланик във Великобритания. На трето място е командирът на украинските сили за безпилотни системи Роберт Бровди. Преди Зеленски в анкетата се нарежа и новият началник на Генералния щаб, Михайло Драпати, както и ръководителят на президентската администрация Кирило Буданов, които са съответно на четвърто и пето място.