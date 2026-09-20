Зеленски лети за важна среща с Тръмп

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заминава за САЩ, където ще проведе важен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. Очаква се срещата да се състои в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, като в момента дипломатическите екипи на двете страни финализират дневния ред.

Зеленски заяви тази вечер, че е говорил по телефона с Тръмп. "Договорихме се да се срещнем в Ню Йорк, а тази среща може да доведе до значителни промени. Налице е дипломатическа динамика", каза Зеленски. "Имаме идеи за мерки за деескалация и фундаментални въпроси, свързани със сигурността — енергийна, продоволствена, защита на човешкия живот. Работим заедно с американския екип и сме готови да предприемем наистина сериозни стъпки", добави украинският президент.

Основен фокус в разговорите се очаква да бъдат възможностите за активизиране на дипломатическия процес за прекратяване на войната, гаранциите за сигурност, доставките на нови системи за противовъздушна отбрана, както и осигуряването на сигурни коридори за износ на енергия и селскостопанска продукция.

Срещата идва след поредица от совалки на американски пратеници в Киев и Москва. Според украинската страна пряката комуникация на най-високо ниво с Вашингтон създава нова дипломатическа динамика и е от ключово значение за постигането на конкретни решения по най-критичните въпроси на международната сигурност.

В Ню Йорк се очаква среща между държавния секретар на САЩ Марко Рубио и външния министър на Русия Сергей Лавров.

Доналд Тръмп заминава утре за Ню Йорк, където ще се срещне първо с кмета Зохран Мамдани. Сесията на Общото събрание на ООН започва във вторник.