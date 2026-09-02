Зеленски уволни командващия на Сухопътните войски

Володимир Зеленски уволни командващия Сухопътните войски на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) Генадий Шаповалов. Същевременно с указ №852/2026 от 2 септември, публикуван на сайта на президенството, назначава на длъжността Святослав Зайц.

Преди това полк. Зайц командваше 20-и армейски корпус. Той бе споменат поименно от новия шеф на ВСУ Михайло Драпати след встъпването му в длъжност. Тогава Драпати зайви, че този „силен командир“ идва от въздушно-десантните войски, където е служил под ръководството на настоящия началник на Генералния щаб Игор Скибюк.

Святослав Зайц е бил на учения в Крим през 2014 г., когато руските войски нахлуват на полуострова. Като командир на разузнавателната рота на 25-та въздушно-десантна бригада, той е отговарял за почти сто войници. В продължение на месец парашутистите са били блокирани, но не са приели условията на руските окупационни сили. Зайц е повел поделението към континенталната част на Украйна и е продължил да служи във въздушно-десантните войски.

Впоследствие става зам.-командир на 8-ми корпус на ВСУ, а през април 2026 г. поема и длъжността командир на 20-ти армейски корпус.