Българска делегация попадна под обстрел в Одеса

Българска делегация е била в Одеса, който бе подложен на тежък обстрел тази нощ, съобщи БТА.

В Одеса се намира българска официална делегация по повод честванията на 205-ата годишнина на Болград. В състава ѝ са председателят на парламентарната комисия по туризъм Росица Кирова, посланикът на България в Украйна Златин Кръстев и генералният консул на България в Одеса Светослав Иванов. В рамките на визитата са проведени срещи с представители на българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, а днес е предвидена и среща в Одеса.

Сирените за въздушна тревога са били задействани малко преди 1:00 часа местно време. Руската атака срещу Одеска област продължила повече от седем часа. По данни на началника на Одеската областна военна администрация Олег Кипер през цялата нощ руските сили са атакували гражданска инфраструктура с ракети и дронове. Повредени са 16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом в Одеса, както и инфраструктурни обекти, гаражи и автомобили. Към момента няма информация за пострадали. Щети са нанесени и на граждански кораб в пристанището на дунавския град Рени, след като отломки от свален дрон са паднали върху него.