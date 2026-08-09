Комбинирана руска атака остави части от Одеса без ток и вода

Одеса беше подложена на една от най-големите руски комбинирани атаки тази нощ - по града в рамките на 2 часа бяха изстреляни 20 балистични, противокорабни и противорадарни ракети: „Искандер-М“/„С-400“, „Оникс“, „Х-31П“, както и 70 дрона "Шахед".

Нито една ракета не е била свалена над Одеса тази нощ.

6 души са пострадали в резултат на атаката. В различни райони на града са повредени и разрушени жилищни сгради, възникнали са пожари. Под ударите попаднаха също така пристанищната и енергийната инфраструктура.

След експлозиите в част от областния център е прекъснато електрозахранването. В някои от кварталите няма вода. Електротранспортът е спрял.

Освен това през нощта са се чували експлозии в Киев, Суми и Днепър.

В Одеска област е ограничено движението към отделни гранични пунктове на границата с Молдова, съобщи Държавната гранична служба на Украйна. Заради руските удари временно е ограничено движението по отделен участък от пътя Одеса — Рени. В момента е невъзможно да се стигне до отделни гранични пунктове на границата с Молдова, както и да се тръгне от тях в посока Одеса.

По време на нощната атака срещу Одеска област е бил ударен автомобилният мост на Днестър при Маяки – по който минава трафикът от и към дунавските пристанища.

Украйна отвърна с масирана атака с безпилотни летателни апарати срещу руския Белгород. 13 души са пострадали, включително две деца. Градът беше атакуван в продължение на повече от час. След експлозиите се възпламениха две коли и частна къща, повредени са над четири многоетажни сгради, административна сграда, социални и търговски обекти. Белгород беше обгърнат от дим, а властите многократно предупреждаваха за повторни атаки.