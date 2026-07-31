Русия се опита да убие един от най-известните украински командири

В Харков предотвратиха покушение срещу командира на Втори корпус на Националната гвардия на Украйна "Хартия" Игор Обеленски. Заподозреният и неговият предполагаем съучастник са задържани, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски в Телеграм. "Задължително ще отговорим на този опит за удар по Украйна и украинския командир", добави той.

Според "Украинская правда" атаката се е провалила, защото оръжието на заподозрения е засякло. Следствието съобщава, че 69-годишният жител на Харков е бил задържан днес край бръснарница, където той е очаквал Оболенски. От него са иззети пистолет "Макаров" и боеприпаси.

Следователите смятат, че мъжът е бил дистанционно вербуван от руските спецслужби, които са се представили за сътрудници на Службата за сигурност на Украйна. Те го убедили, че Оболенски е "предател", а като "доказателство" му показали генерирана с изкуствен интелект снимка, на която командирът е сниман на фона на Кремъл в тениска с руска символика. Задържаният разказал, че е получил оръжието от неизвестен човек в Харков.

Игор Оболенски е полковник от Националната гвардия на Украйна. По-рано той оглавяваше 13-а бригада "Хартия, която по-късно прерастна в корпус. През юли 2026 г. бе удостоен със званието Герой на Украйна.

"Хартия" воюва основно в Харковска област. Там отговарят основно за контранастъпателни действия и за отбраната на Купянск, който руският президент Владимир Путин многократно обявяваше за още 2025 г., но той продължава да е под украински контрол.