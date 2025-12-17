Медия без
ВСУ удариха руска рафинерия, сондажна платформа и кораб в Каспийско море

Днес, 12:49

Въоръжените сили на Украйна атакуваха успешно нови цели в Русия. 

„В нощта на 17 декември 2025 г. подразделения на ВСУ със средствата на Deep Strike поразиха инфраструктура на нефтопреработвателната рафинерия „Славянски“ в Славянск-на-Кубан в Краснодарски край на Руската федерация“, гласи съобщение на Генералния щаб.

Унищожена е сондажната платформа „Р. Грайфер“ в Каспийско море, повредени са също резервоар в нефтобазата „Николаевская“ и речният кораб „Капитан Гиберт“.

В публикацията на Генералния щаб в Телеграм се посочва, че ВСУ продължават да нанасят ефективни удари по стратегически цели във военно-промишления комплекс и нефтопреработвателната промишленост на Русия.

 

