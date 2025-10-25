ВСУ съобщи за важна победа в Донецка област

Село Торское е почти напълно разрушено. Руските окупатори са стоели по мазетата без храна и вода, с минимален боекомплект

Украинската армия си е върнала контрола над село Торское, което е важно за отбраната на град Лиман, съобщи в Телеграм украинският генерален щаб.

Близо 100 руски войници са били убити, а други са били пленени по време на сраженията, допълват украинските военни. Информацията все още не може да бъде потвърдена от независим източник, отбелязват чуждите информационни агенции.

Торское е село в северната част на Донецка област. Преди войната там са живели над 1000 души, но сега то е почти напълно разрушено.

Малко след началото на войната селото беше превзето от руските войски, а след това е украинците си върнаха контрола над него по време на тяхната офанзива през 2022 г. Наскоро то отново беше превзето от руснаците.

Торское е важно поради местоположението си на хълм на брега на река Жеребец. Тази река образува естествена бариера и затруднява напредъка на войските към Лиман, само на 13 километра на запад, и към агломерацията около Славянск и Краматорск зад него, която руската армия досега не е успяла да превземе, отбелязва ДПА.

Руските окупатори са стоели в село Торское с минимален боекомплект. „Седяха по мазетата без вода и храна. Сега в Торское се вее украинското знаме“, пише още в съобщението на ВСУ.

Генералният щаб на ВСУ информира, че през деня на 24 октомври в лиманското направление окупаторите са атакували седем пъти в близост до населените места Карповка, Среднее, Мирное и Шандриголово.

„Силите за отбрана успешно спряха четири опита за настъпление на противника, боевете продължават“, съобщиха украинските военни.

В началото на септември агенция Bloomberg съобщи, че Руската федерация готви ново настъпление срещу Украйна с цел пълна окупация на Донецка област.

На 18 септември президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви за началото на контранастъпателна операция на ВСУ в района на Покровск и Доброполье.

На 8 октомври държавният глава отбеляза, че в рамките на тази операция окупационните войски вече имат над 12 хиляди загуби, като 60% от тях са безвъзвратни.