Украйна нанесе комбиниран удар по Рязан

Украинските дронове атакуваха масирано тази сутрин Рязан, съобщи губернаторът на областта Павел Малков. "В резултат на падане на отломки има пожар на промишлени територии. Към настоящия момент са хоспитализирани шест души. Опасност за живота им няма", написа той в Телеграм.

След анализ на видеата в социалните мрежи руските и украинските Телеграм канали заключиха, че са атакувани пореден склад на компанията на Wildberries и нефтопреработващият завод на "Роснефт". Веднага след удара Wildberries ограничи достъпа до склада и започна евакуация на персонала. "Стоките, които се съхраняват на склада, са спрени от продажба", пише компанията до своите партньори-продавачи.

The Wildberries logistics hub in Ryazan, Russia, is basically gone. There is nothing to salvage here. pic.twitter.com/HJPQKH1uIy — (((Tendar))) (@Tendar) 29 юли 2026 г.

От средата на юли ВСУ редовно удрят по складове на Wildberries, като са разрушени поне 700 хиляди кв.м складове, които са най-големите хъбове на компанията, обслужващи включително Москва. Дронове удариха логистичните центрове на компанията в Подмосковието, Тамбовска, Ленинградска и Воронежка области, Краснодар, Ставропол, Санкт Петербург, Симферопол и Екатеринбург. Поне 9 души загинаха, а около 100 бяха ранени при атаките.

Wildberries играе основна роля и в снабдяването на руските войски със стоки, закупувани зад граница като бронежилетки, каски и друго оборудване. В резултат на това хиляди малки и средни търговци се изправиха пред фалит. Стоката им е изгоряла, компанията им предлага минимални компенсации, те имат огромни дългове към клиенти и банки. Социалните медии се напълниха с призиви за помощ, но засега руските власти не реагират. От тази сутрин Wildberries са ограничили достъпа на търговците до сметките им и така те не могат да изтеглят дори парите, които са натрупани там от продажбите. Според Data Insight стойността на изгорелите стоки само в складовете в Подмосковието и Тамбовска области е в размер на 170-230 млрд. рубли. Компенсациите, изплатени от Wildberries, покриват около 10-40% от стойността им, а някои търговци са получили само 3–5%.

Russia's Wildberries is going bankrupt. pic.twitter.com/QIPiP7nrAQ — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) 29 юли 2026 г.

Огромен пожар избухна и в Рязанския нефтопреработващ завод, който заради атаките на дронове вече спира работа в средата на май. Той влиза в топ 5 на най-големите заводи в Русия, като държи около 5% от общия обем на преработка на нефт в страната.

Удар бе нанесен и по Таганрог в Ростовска област. "В резултат на падането на отломки от ракета върху жилищен блок загина жена, а един мъж пострада", съобщи губернаторът на областта Юрий Слюсар. Кметът на града Светлана Камбулова написа, че са повредени няколко частни жилища и търговски предприятия, без да даде детайли.