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ВСУ удари центъра "Дубна" и ключов завод за полупроводници

Днес, 15:46
Центърът за космически комуникации Дубна се смята за най-голямата станция за космическа връзка в Русия
Центърът за космически комуникации Дубна се смята за най-голямата станция за космическа връзка в Русия

Далекобойните санкции достигнаха до Центъра за космически комуникации „Дубна“ в Подмосковието. Първоначално Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) заяви, че обектът е бил една от целите на удара през нощта на 22 юни. По-късно атаката беше потвърдена и от компанията "Космическая связь".

„Имаше масирана атака с безпилотни летателни апарати. Функционирането на телевизионното излъчване и комуникациите не е нарушено“, съобщиха от организацията.

Центърът за космически комуникации Дубна се смята за най-голямата станция за космическа връзка в Русия. Той осигурява работата на сателитни комуникационни канали и телевизионно и радиоразпръскване.

Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна съобщи за поразяване на завод във Воронеж (300 км от Украйна), който произвежда електроника за руските ракети Искандер и Х-101.

Съобщава се, че са били използвани високоточни крилати ракети с въздушно базиране, но не се уточнява какви точно. В различни канали и публикации се предполагаше, че по завода за полупроводникови устройства "Сборка" е бил нанесен удар с ракети Storm Shadow / SCALP-EG.

Във Воронеж след атаката е въведено извънредно положение по отделни улици в Железнодорожния район, съобщи губернаторът Александър Гусев. Има пострадали, като част от тях са в тежко състояние. Точният им брой все още се уточнява, тъй като огледът на засегнатата територия продължава. По-рано той съобщи за трима пострадали.

Повредени са също горните етажи на производствена сграда и фасадите на близките жилищни блокове.

Атаката във Воронеж съвпада като време с поднасянето на цветя в Кремъл от Путин - в 12 часа на обяд. 

 

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украински удари по руска територия

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