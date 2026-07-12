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Украйна удари нова рафинерия,
четири ферибота и 10 танкера

13 Юли 2026Обновена
Рафинерията в Сизран гори, това е 12-ият украински удар срещу нея
Рафинерията в Сизран гори, това е 12-ият украински удар срещу нея

Украинските военни атакуваха сутринта на 12 юли Самарска област. Цел на удара е бил Сизранският нефтопреработвателен завод, собственост на „Роснефт“, съобщиха Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна. В резултат на атаката в предприятието е избухнал мащабен пожар. Размерът на нанесените щети все още се уточнява. Над завода се издигат множество стълбове черен дим.

Губернаторът на Самарска област Вячеслав Федоришчев потвърди атаката срещу „промишлено предприятие“. По думите му са били повредени и частни, и жилищни сгради. Загинал е един мъж, а трима души, сред които и дете, са хоспитализирани с наранявания.

Сизранската рафинерия има капацитет за преработка на 8,5 млн. тона петрол годишно, произвежда бензин, дизелово гориво и мазут и е едно от най-големите нефтопреработвателни предприятия в Самарска област. Преди това украинските сили го атакуваха на 21 май, след което заводът временно преустанови работа. По данни на изданието „Вот Так“ това е вече дванадесетият удар срещу рафинерияна.

Днес стана ясно, че рафинерията е прекратила изцяло преработката на нефт от 12 юли, съобщава Reuters, позовавайки се на източници от бранша.

Според тях при удара е била повредена инсталацията за първична преработка АВТ-5, която е осигурявала около 29% от производствения капацитет на предприятието (7,1 хил. тона суровина на денонощие). Втората инсталация – АВТ-6, на която се падат останалите 71% от капацитета на рафинерията, не работи още от края на май след предишна атака с дронове.

От понеделник предприятието е спряло и продажбата на петролни продукти на Санктпетербургската стоково-суровинна борса.

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна Роберт Бровди („Мадяр“) също заяви, че през нощта са били поразени четири ферибота и 10 танкера от руския „сенчест флот“. Той обеща да представи подробности по-късно.

От своя страна губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар съобщи, че украински дронове са ударили пореден танкер, навлизащ в Азово-Черноморския морски канал. По неговите думи разлив на петролни продукти не е имало.

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Ключови думи:

Украйна, украински удари по руска територия

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