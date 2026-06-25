Зеленски одобри 40-дневна операция за пречупване на руската логистика

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че е одобрил провеждането на мащабна, 40-дневна операция, под егидата на Службата за сигурност на Украйна (СБУ). Основната цел на инициативата е оказването на засилен натиск и „влияние“ върху Русия, което да принуди Москва да пристъпи към прекратяване на войната.

Новината бе съобщена от самия държавен глава след работна среща с ръководителя на разузнавателната служба генерал-майор Евгений Хмара. По време на срещата е бил представен детайлен отчет за досегашните действия на фронта, както и стратегически план за прилагане на т.нар. „далекобойни санкции“ – термин, с който Киев често обозначава ударите по стратегически обекти дълбоко в тила на противника.

„Утвърдих за Службата 40-дневна операция за оказване на влияние върху държавата агресор с цел постигане на прекратяване на войната“, заяви Зеленски в официалното си обръщение, без да разкрива конкретни тактически детайли.

Основната тежест по изпълнението на плана ще падне върху Центъра за специални операции „Алфа“, който през последните месеци демонстрира изключително висока ефективност при използването на различни типове безпилотни апарати. Според военни анализатори, операцията вероятно ще включва координирана вълна от удари срещу руската енергийна и военна инфраструктура – тактика, която вече доведе до сериозен дефицит на горива в анексирания полуостров Крим и редица руски региони.

Въпреки че конкретните параметри на 40-дневния срок остават секретни, политическите наблюдатели разчитат този ход като опит на Киев рязко да промени динамиката на конфликта чрез концентриран и асиметричен натиск в критичен за кампанията момент.

Тази нощ

Атаката срещу Русия през изминалата нощ бе най-масираната от началото на годината. При нея над различни руски региони бяха свалени и прехванати 660 безпилотни летателни апарата на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Това показва статистика на ТАСС, направена въз основа на данни от Министерството на отбраната в Москва. Предишната най-голяма атака за годината бе отблъсната на 17 май. Тогава средствата за ПВО свалиха и прехванаха 556 дрона. В нощта срещу 18 юни над различни региони на Русия бяха свалени и прехванати 555 безпилотни летателни апарата.