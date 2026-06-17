ВСУ отхвърли руските обвинения за атака на автобус с деца

Това е снимка на автобуса, публикувана в руски телеграм канали

Въоръжените сили на Украйна нямат отношение към удара по автобус с беларуски детски футболен отбор в Брянска област, заяви Генералният щаб на ВСУ. Ведомството подчерта, че отправените от Русия обвинения „не отговарят на действителността“.

„В посочения период Силите за отбрана на Украйна не са използвали безпилотни летателни апарати срещу цели на територията на Брянска област. Оценяваме подобни съобщения като поредна информационна провокация на Кремъл“, посочват от Генералния щаб.

Според ведомството по този начин Русия се опитва да отвлече вниманието от проблемите на своята армия на фронта.

„Тъй като не е в състояние да постигне заявените цели на бойното поле и търпи значителни загуби, Руската федерация все по-често прибягва до информационни манипулации и фабрикуване на обвинения срещу Украйна“, се казва още в изявлението.

От Генералния щаб добавят, че ВСУ „не водят бойни действия срещу цивилното население“.

Автобусът с деца-футболисти от Беларус, които пътували за почивка в Геленджик на Черно море по магистрала А240, е бил атакуван с безпилотен летателен апарат сутринта на 17 юни. Първи за инцидента съобщи временно изпълняващият длъжността губернатор на Брянска област Егор Ковалчук.

По негови данни при удара е загинала съпругата на треньора на отбора, а още осем души, сред които шест деца, са получили наранявания. В автобуса са пътували общо 44 души, включително 28 непълнолетни възпитаници на Спортно училище № 2 в град Речица, Беларус.