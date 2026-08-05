ГДБОП и Украйна задържаха наркобарон у нас

Мащабна международна операция на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) с участието на българската ГДБОП доведе до задържането на заподозрян организатор на канал за трафик на синтетични наркотици към Украйна и държави от Европейския съюз. Арестът е станал в български курорт на Черно море.

По данни на украинските власти мъжът е ръководил мрежа от 14 нелегални лаборатории, в които се произвеждали алфа-PVP, мефедрон, амфетамин и прекурсори. "Разкриването на наркогрупата стана възможно благодарение на контраразузнавателните мерки на СБУ, когато в полезрението на украинската спецслужба попадна прокремълски настроен жител на Киевска област", съобщи СБУ.

Според СБУ производственият капацитет на лабораториите е позволявал синтезирането на повече от 50 килограма психотропни вещества месечно, а незаконният оборот се оценява на около 2 милиона украински гривни.

В престъпната схема участвали най-малко 30 души, действащи на територията на Украйна и Европейския съюз.

Наркотиците били маскирани като автомобилна химия. Така те пътували с международни товарни превози като легална стока.

По време на акцията украинските служби са задържали още шестима заподозрени в Киевска и Черновицка област. При претърсванията са иззети близо 150 килограма психотропни вещества, оборудване за производството им, компютърна техника, мобилни телефони с данни за престъпната дейност.

В момента се подготвя екстрадирането на задържания в България глава на групата в Украйна. Ако бъде признат за виновен, й може да получи до 13 години затвор плюс конфискация на имущество.

Украинските власти припомнят, че СБУ и българската ГДБОП вече са работили съвместно при разкриването на мащабна лаборатория за производство на синтетични наркотици в Бургас.