Пропадна общият влак с Румъния и Украйна

Сега Влак от Киев до Варна това лято със сигурност няма да има.

България, Румъния и Украйна не могат да се разберат кой да покрива разходите и на какви цени да пусне билетите за пътническите превози по линия Киев-Букурещ-Русе-Варна. Това става ясно от отговор на парламентарен въпрос, зададен от депутата Чило Попов на министъра на транспорта Георги Пеев.

Международната линия трябваше да тръгне през лятото. Инициативата за пускането й е на Украйна. По данни на техните железници годишно между 200 и 250 хил. украински граждани пътуват до България, като най-интензивен е потокът през лятото. Затова и Киев иска директна жп връзка с българското Черноморие.

След договорките обаче започнаха и разминаванията, вече на ниво превозвачи. Румънците например са заявили, че участието им в проекта е възможно единствено при наличие на осигурено финансиране за извършването на превозите.

Няма разбирателство и за цените на билетите. На наша територия цената на второкласен билет е определена по международната тарифа SCIC-EWT на 24,80 евро без резервация. Украинците обаче са поискали цената да се намали поне с 30%, като обясняват искането си с тежкото икономическо положение на украинските граждани, произтичащо от продължаващата война. БДЖ обаче няма как да намали тарифната цена, без държавата да покрие разликата, тъй като международните тарифи са строго регламентирани и не позволяват едностранни промени. Поради това, министерството на транспорта е изготвило предложение до Министерския съвет за оказване на държавна подкрепа под формата на минимална помощ за покриване на пропуснатите приходи от намалението за украинците. Проектът обаче не е получил одобрение от министерството на финансите.

Междувременно украинците са изпратили писмо и до румънските власти, но до момента не са получили отговор. Така за момента идеята остава без шанс да бъде осъществена.