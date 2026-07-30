Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Пропадна общият влак с Румъния и Украйна

Украйна иска да свалим цените, но министерството на финансите отказва

31 Юли 2026
Влак от Киев до Варна това лято със сигурност няма да има.
Сега
Влак от Киев до Варна това лято със сигурност няма да има.

България, Румъния и Украйна не могат да се разберат кой да покрива разходите и на какви цени да пусне билетите за пътническите превози по линия Киев-Букурещ-Русе-Варна. Това става ясно от отговор на парламентарен въпрос, зададен от депутата Чило Попов на министъра на транспорта Георги Пеев.

Международната линия трябваше да тръгне през лятото. Инициативата за пускането й е на Украйна. По данни на техните железници годишно между 200 и 250 хил. украински граждани пътуват до България, като най-интензивен е потокът през лятото. Затова и Киев иска директна жп връзка с българското Черноморие. 

След договорките обаче започнаха и разминаванията, вече на ниво превозвачи. Румънците например са заявили, че участието им в проекта е възможно единствено при наличие на осигурено финансиране за извършването на превозите.

Няма разбирателство и за цените на билетите. На наша територия цената на второкласен билет е определена по международната тарифа SCIC-EWT на 24,80 евро без резервация. Украинците обаче са поискали цената да се намали поне с 30%, като обясняват искането си с тежкото икономическо положение на украинските граждани, произтичащо от продължаващата война. БДЖ обаче няма как да намали тарифната цена, без държавата да покрие разликата, тъй като международните тарифи са строго регламентирани и не позволяват едностранни промени. Поради това, министерството на транспорта е изготвило предложение до Министерския съвет за оказване на държавна подкрепа под формата на минимална помощ за покриване на пропуснатите приходи от намалението за украинците. Проектът обаче не е получил одобрение от министерството на финансите.

Междувременно украинците са изпратили писмо и до румънските власти, но до момента не са получили отговор. Така за момента идеята остава без шанс да бъде осъществена.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

БДЖ, железници, влакове, Украйна, Румъния

Още новини по темата

Турция продава на Украйна ракети през посредник от България
09 Авг. 2026

Румъния не е засякла въздушни атаки в събота
09 Авг. 2026

България най-после пак има посланик в Украйна
05 Авг. 2026

ГДБОП и Украйна задържаха наркобарон у нас
05 Авг. 2026

Украйна използва все по-често роботи на фронта
05 Авг. 2026

Новите влакове "Шкода" тръгват предсрочно по жп мрежата

04 Авг. 2026

Дрон падна върху плаж в Русия и уби шестима души
03 Авг. 2026

Румъния спасява АЕЦ с взривове в Дунав
03 Авг. 2026

Руска крилата ракета Х-101 се разби в село в Полша
30 Юли 2026

Украйна обжалва в CAS връщането на Русия в спорта
30 Юли 2026

Круизен кораб заседна край Видин
28 Юли 2026

Румъния затвори ядрен блок заради ниското ниво на Дунав
28 Юли 2026

Румъния изгони руски дипломат заради свалените дронове
27 Юли 2026

Румънски F-16 свали трети руски дрон за три дни
26 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки