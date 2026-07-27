Румъния изгони руски дипломат заради свалените дронове

Министерство на външните работи на Румъния На руския посланик бяха показани свалените от Румъния дронове

Румъния изгони един от сътрудниците в руското посолство в Букурещ заради руските дронове, които на три пъти през последните дни нарушиха въздушното й пространство и бяха свалени.

Руският посланик в Букурещ Владимир Липаев е бил извикан в румънското външно министерство, където са му показани фрагменти от дрона, свален над румънска територия. Прокуратурата е установила категорично, че дронът е руски. Пред посланика е бил изразен "решителен протест" и е била подчертана "абсолютната недопустимост" на нарушаването на въздушното пространство на Румъния, което е и въздушно пространство на НАТО и ЕС.

Дипломатът, чието име и длъжност не се съобщава, трябва да напусне Букурещ до пет дни.

Румънският посланик в Москва Кристиан Истрате е извикан в Букурещ за консултации.

Математика

Румъния е похарчила 1.5 млн. евро, за да свали 3 руски дрона, съобщава румънският тв канал Digi24. Вдигнатите във въздуха изтребители F-16 са изстреляли три ракети AIM-9X, стойността на всяка от които е около $400 000. Отделно са направени разходи за летателни часове и обслужване на самолетите. Румънското министерство на отбраната търси по-евтини решения, но първите системи за борба с дроновете се очаква да постъпят на въоръжение в армията едва през следващата година.

