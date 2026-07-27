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Румъния изгони руски дипломат заради свалените дронове

Букурещ е похарчил 1.5 млн.евро за унищожаването на 3 руски дрона

27 Юли 2026
На руския посланик бяха показани свалените от Румъния дронове
Министерство на външните работи на Румъния
На руския посланик бяха показани свалените от Румъния дронове

Румъния изгони един от сътрудниците в руското посолство в Букурещ заради руските дронове, които на три пъти през последните дни нарушиха въздушното й пространство и бяха свалени. 

Руският посланик в Букурещ Владимир Липаев е бил извикан в румънското външно министерство, където са му показани фрагменти от дрона, свален над румънска територия. Прокуратурата е установила категорично, че дронът е руски. Пред посланика е бил изразен "решителен протест" и е била подчертана "абсолютната недопустимост" на нарушаването на въздушното пространство на Румъния, което е и въздушно пространство на НАТО и ЕС.

Дипломатът, чието име и длъжност не се съобщава, трябва да напусне Букурещ до пет дни.

Румънският посланик в Москва Кристиан Истрате е извикан в Букурещ за консултации.

 

Математика

Румъния е похарчила 1.5 млн. евро, за да свали 3 руски дрона, съобщава румънският тв канал Digi24. Вдигнатите във въздуха изтребители F-16 са изстреляли три ракети AIM-9X, стойността на всяка от които е около $400 000. Отделно са направени разходи за летателни часове и обслужване на самолетите. Румънското министерство на отбраната търси по-евтини решения, но първите системи за борба с дроновете се очаква да постъпят на въоръжение в армията едва през следващата година.
 

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Ключови думи:

Румъния, руски дронове

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