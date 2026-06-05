Украински дрон се взриви в румънско пристанище

В румънското пристанище Констанца бе обявена тревога, след като морски дрон експлоадира в близост до кейове 77-78. Властите задействаха извънреден план за действие. По първоначална информация няма пострадали.

Министерството на националната отбрана на Румъния съобщи, че дронът е „от типа на използваните във войната в Украйна“, а случаят се разследва от Прокуратурата към Апелативния съд в Констанца. Според изявлението на комодор Санду Матею пред Digi24, става въпрос за дрон от типа „Магура“, използван от украинската армия.

Според източници на Digi24, в близост до брега вероятно са били открити още три дрона.

Ръководителят на ДСП Раед Арафат обясни, че е изпратено съобщение RO-Alert за евакуация на крайбрежната зона на Констанца, на разстояние от един километър от брега навътре в сушата като превантивна мярка и тъй като в момента се извършват проверки, за да се установи дали в района има или няма и други военноморски дронове.

Петима азербайджански граждани бяха убити, а трима - ранени, при нападение срещу два товарни кораба в Азовско море, предаде Ройтерс, позовавайки се на азербайджанското външно министерство. В отговор на въпрос за плавателните съдове, които са били ударени в залива Таганрог, министерството посочи, че екипажите са се състояли от общо 25 азербайджански граждани, но корабите не принадлежат на Азербайджан. По-рано днес Украйна съобщи, че нейни дронове са поразили пет кораба в пристанищата на Мариупол и Бердянск на Азовско море и в крайбрежните води - украински територии, контролирани от Русия.

Българските ВМС търсят дронове в морето





Военноморските сили (ВМС) са предприели мерки за засилено наблюдение на българските териториални води и морските пространства в Черно море.

Решението е взето във връзка с инцидента, случил се в района на румънското пристанище Констанца, съобщи Министерство на отбраната.

За изпълнение на задачите се използва пълният капацитет на бреговата система за радиолокационно наблюдение „Екран-М“. В наблюдението участва и вертолет „Пантер“ от състава на ВМС, който извършва въздушно наблюдение в Черно море. В готовност за поемане на задачата е и вертолет „Кугар“ от състава на Военновъздушните сили.

Формирование от ВМС извършва наблюдение на българската брегова ивица в Североизточна България. За повишаване на способностите за контрол и наблюдение в района ще бъдат използвани и безпилотни летателни системи. Обявена е зона, временно опасна за корабоплаване, за което са уведомени корабите, намиращи се в района.

Военноморските сили поддържат постоянен обмен на информация и координация с Военноморските сили на Румъния, както и със Съюзното военноморско командване на НАТО.