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Русия удря целенасочени
газодобивни обекти в Украйна

Днес, 17:25
Ударен обект. Снимката е от сайта на "Нафтогаз"
Ударен обект. Снимката е от сайта на "Нафтогаз"

Руски дронове вече второ денонощие атакуват газодобивни обекти в три области на Украйна, съобщи украинската компания „Нафтогаз“.

Според дружеството руските военни практически без прекъсване от събота сутринта нанасят удари по газодобивни обекти в Полтавска, Харковска и Сумска област. По данни на компанията атаките се извършват с различни видове дронове, включително реактивни.

„Русия вече втори пореден ден нанася удари по нашите добивни обекти. Това е целенасочена атака срещу украинския газодобив и опит да бъде провалена подготовката на страната за зимата“, заяви председателят на управителния съвет на „Нафтогаз“ Сергей Корецки.

След атаките на няколко производствени площадки са избухнали големи пожари, а част от оборудването е било спряно, съобщава компанията. Пълният мащаб на щетите ще може да бъде оценен едва когато обстановката позволи това от гледна точка на сигурността. По информация на „Нафтогаз“ няма пострадали служители.

 

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Ключови думи:

Русия, руски удар, Украйна

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