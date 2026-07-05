Руски дронове вече второ денонощие атакуват газодобивни обекти в три области на Украйна, съобщи украинската компания „Нафтогаз“.

Според дружеството руските военни практически без прекъсване от събота сутринта нанасят удари по газодобивни обекти в Полтавска, Харковска и Сумска област. По данни на компанията атаките се извършват с различни видове дронове, включително реактивни.

„Русия вече втори пореден ден нанася удари по нашите добивни обекти. Това е целенасочена атака срещу украинския газодобив и опит да бъде провалена подготовката на страната за зимата“, заяви председателят на управителния съвет на „Нафтогаз“ Сергей Корецки.

След атаките на няколко производствени площадки са избухнали големи пожари, а част от оборудването е било спряно, съобщава компанията. Пълният мащаб на щетите ще може да бъде оценен едва когато обстановката позволи това от гледна точка на сигурността. По информация на „Нафтогаз“ няма пострадали служители.