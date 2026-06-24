САЩ премахнаха санкциите срещу група руски банкери

Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ премахна нова група обекти, свързани с Русия, от списъка на специално обозначените граждани (SDN list). Сред тях са бивши или настоящи фигури, свързани със санкционирани руски банки, синът на олигарха Владимир Потанин, два товарни кораба под руски флаг и две турски компании, които по-рано бяха обект на ограничения съгласно Президентски указ 14024.

OFAC не посочи причина за заличаванията.

Лицата, премахнати от списъка, включват Герман Валентинович Белоус, Михаил Василиевич Клюкин, Ирина Владимировна Кремлева, Виктор Андреевич Николаев, Надия Наримановна Черкасова, Иван Владимирович Потанин и Максим Юриевич Смирнов. OFAC също така премахна генералните товарни кораби под руски флаг „Вячеслав Аршинов“ и „Геннадий Егоров“, както и турските компании „Ida Asansor Sanayii ve Ticaret Limited Sirketi“ (известна още като „Ida Elevator Industry and Trade Limited Company“) и „Dein Danismanlik Pazarlama ve Ticaret Anonim Sirketi“.

Няколко от премахванията засягат лица, които първоначално са попаднали под американските санкции заради ръководни роли или позиции в управителните съвети на големи руски финансови институции. Белоус първоначално беше идентифициран като член на управителния съвет на „Новикомбанк“ – руска държавна банка, свързана с отбранителния сектор. Клюкин беше включен в списъка като свързан със „Совкомбанк“, която OFAC блокира през 2022 г. като системно важна руска финансова институция. Кремлева, Николаев и Черкасова бяха вписани като свързани с банка „Открытие“ – друга голяма руска финансова институция, блокирана малко след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Иван Потанин първоначално беше включен в списъка като част от действията на САЩ срещу Владимир Потанин и неговото семейство. Държавният департамент заяви тогава, че съпругата и пълнолетните деца на Потанин, включително Иван Потанин, се санкционират заедно с юридически лица, свързани с руския милиардер.

Двата кораба първоначално бяха идентифицирани като собственост, в която акционерно дружество „Государственная транспортная лизинговая компания“ (ГТЛК) има интерес. ГТЛК е редовен обект на санкции от страна на САЩ и техните съюзници поради ролята ѝ в руския транспортен и лизингов сектор.

Смирнов първоначално беше санкциониран през 2024 г. като президент на Самарския металургичен завод в рамките на по-широк пакет, отбелязващ две години от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна и в отговор на смъртта на опозиционния лидер Алексей Навални.

Двете турски компании бяха част от по-късни действия на САЩ, насочени срещу каналите за заобикаляне на санкциите срещу Русия и за доставки.

КОЙ Е ПОТАНИН?



Владимир Потанин е сред най-влиятелните руски олигарси и дългогодишен двигател на едрия бизнес в страната. Роден през 1961 г. в семейство на дипломат. През 1990 г. основава инвестиционната компания „Интеррос“, която се превръща в гръбнак на неговата бизнес империя.

Потанин е сочен за един от основните архитекти на руската приватизация от 90-те години. Той предлага схемата „заеми срещу акции“, чрез която придобива перлата в короната си – металургичния гигант „Норилск Никел“, най-големия производител на никел и паладий в света. За кратко (1996–1997 г.) заема и поста първи заместник министър-председател на Русия.