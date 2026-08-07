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САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове

Германската компания се отказа от концесиите си, ще се пренасочи към газови поректи

07 Авг. 2026
Pixabay

САЩ ще платят на германската енергийна компания RWE $1.2 млрд., за да не строи вятърни паркове, съобщи Би Би Си. RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) се е съгласила да се откаже от концесиите си край бреговете на Калифорния, Луизиана и Ню Йорк.

Компанията посочи, че проектите няма как да получат разрешителни в обозримо бъдеще, и съобщи, че ще пренасочи средствата към конвенционални газови проекти. Сред тях е инвестиция от $900 млн. в терминал за износ на втечнен природен газ (LNG) в Луизиана. В следващите шест години RWE планира общо 17 млрд. евро инвестиции в САЩ за увеличаване на производствения си капацитет.

В тон с курса на президента Доналд Тръмп за подкрепа на изкопаемите горива и ограничаване на вятърната енергия, вътрешният министър Дъг Бъргъм заяви, че споразумението укрепва енергийната сигурност на страната. Това е поредният такъв ход на администрацията след сходни споразумения с TotalEnergies през март и Duke Energy през юли.

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Ключови думи:

RWE, САЩ

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