САЩ плащат на RWE, за да не строи вятърни паркове

САЩ ще платят на германската енергийна компания RWE $1.2 млрд., за да не строи вятърни паркове, съобщи Би Би Си. RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk) се е съгласила да се откаже от концесиите си край бреговете на Калифорния, Луизиана и Ню Йорк.

Компанията посочи, че проектите няма как да получат разрешителни в обозримо бъдеще, и съобщи, че ще пренасочи средствата към конвенционални газови проекти. Сред тях е инвестиция от $900 млн. в терминал за износ на втечнен природен газ (LNG) в Луизиана. В следващите шест години RWE планира общо 17 млрд. евро инвестиции в САЩ за увеличаване на производствения си капацитет.

В тон с курса на президента Доналд Тръмп за подкрепа на изкопаемите горива и ограничаване на вятърната енергия, вътрешният министър Дъг Бъргъм заяви, че споразумението укрепва енергийната сигурност на страната. Това е поредният такъв ход на администрацията след сходни споразумения с TotalEnergies през март и Duke Energy през юли.