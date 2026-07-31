Оръжията в Газа ще останат на съхранение там

ЕПА/БГНЕС С осъществяването на мирния план са свързани и надеждите за възстановяване на опустошената от войната палестинска територия.

Създаденият под егидата на американския президент Доналд Тръмп „Съвет за мир“ в Газа публикува пътна карта, която очертава стъпките, с които да бъде осъществен мирният план в палестинската територия.

В документа се казва, че Израел и палестинските фракции трябва да прекратят всички военни операции. Гражданското управление и сигурността в Газа ще преминат в ръцете на Националния комитет за администрация на Газа и Международната стабилизационна сила, сформирани по силата на мирния план, като фракциите се ангажират да не се намесват в работата им.

Полицейският персонал в Газа ще премине през задълбочена проверка, като на тези, които не отговарят на стандартите на проверката, ще бъдат предложени други граждански позиции или пенсиониране. Полицейските оръжия ще бъдат предадени на Националния комитет.

Върху него ще падне и отговорността да извади от употреба тежките оръжия, фабриките и складове за оръжие, както и тунелите. Оръжията няма да бъдат предавани на Израел или други страни. В края на този процес никой в Газа, освен комитета, не бива да разполага с оръжия. Обезоръжаването на фракциите е пряко обвързано с изтеглянето на израелските сили, което ще се проведе на фази, от всички територии в Газа под израелски контрол.

Фракциите и клановете в Газа се задължават да сътрудничат на комитета за контрола върху личните оръжия, който ще се осъществява според действащите палестински закони. Оръжията на палестинските милиции ще бъдат извадени от употреба и съхранявани под властта на комитета. Членовете на тези милиции няма да бъдат интегрирани в полицията и силите за сигурност на Газа.

Ще бъде подписано споразумение за социален мир, в съответствие с палестинските норми и закони, с което се поема ангажимент незабавно да приключат вътрешното насилие и отмъщенията, както и да се избягват демонстрациите на сила и военните паради.

A Roadmap for Completing the Implementation of President Trump’s Comprehensive Peace Plan in Gaza



Principles:



1. All parties reaffirm their commitment to President Trump’s Comprehensive Plan to achieve peace in Gaza, which constitutes, together with the UN Security Council… — Board of Peace (@BoardOfPeace) 31 юли 2026 г.

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

По-рано днес Тръмп обяви, че е постиганато ключово споразумение между Съвета за мир и палестинското движение „Хамас“. Договорено е пълно разоръжаване на военните фракции в ивицата Газа и предаване на гражданския контрол на ново, неутрално палестинско технократско правителство. Процесът по демилитаризация е разчетен за период от 200 до 250 дни и ще се прилага поетапно по райони.

Въпреки обявения пробив, прилагането на плана остава изправено пред сериозни предизвикателства. Израел изразява силен скептицизъм относно готовността на „Хамас“ наистина да предаде оръжията си. Същевременно представителят на „Хамас“ Гази Хамад заяви пред Al Jazeera, че групировката няма да започне разоръжаване, преди израелските войски да се изтеглят напълно от ивицата — условие, което се разминава с предвидения от Вашингтон паралелен и реципрочен процес.

Преговорите са преминали под силния натиск на държавите посредници — Египет, Катар и Турция. Според източници от американското разузнаване Иран се е опитал да принуди „Хамас“ да блокира сделката по време на разговори в Техеран, но палестинската организация е решила да пренебрегне исканията на иранските представители.

Очаква се конкретните стъпки по изпълнението на споразумението да започнат през следващите седмици под контрола на независим международен мониторингов механизъм.

ПОСТИГНАТОТО ДОТУК

Николай Младенов, който е върховен представител за Газа в Съвета за мир, написа във “Фейсбук”:

“Днес постигнахме споразумение за разоръжаването на Хамас и за прехода към гражданско управление в Газа. Стигнахме дотук след месеци изключително трудни преговори. Имаше не един момент, в който не вярвах, че ще успеем...

Записаното в споразумението е от съществено значение. Но онова, което предстои оттук нататък, е още по-важно. Ключът към успеха е в изпълнението и в контрола върху него. Изтеглянето трябва да върви ръка за ръка с разоръжаването. А преходното управление и палестинският народ имат нужда от политическа и практическа подкрепа, за да поемат бъдещето си в свои ръце.

Изключително съм благодарен на президента Тръмп за лидерството и за волята да стигнем дотук, както и на САЩ, Египет, Турция, Катар и ОАЕ за подкрепата и помощта. Особено за помощта да задържим преговарящите на масата в дните, когато напускането на процеса изглеждаше далеч по-лесното решение.

Искам да благодаря и на Съвета за сигурност на ООН, че остана съсредоточен върху нашата работа и последователно подчертаваше значението на пълното изпълнение на Резолюция 2803.

Пред нас е перспективата за възстановена Газа, управлявана от палестинци и живееща в мир с Израел, както и политически хоризонт за решаването на израелско-палестинския конфликт.

Работата продължава.”