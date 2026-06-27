Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

САЩ нанесоха въздушни удари срещу ирански военни обекти

Днес, 00:05

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) обяви, че американската авиация е извършила серия от въздушни удари срещу ирански военни обекти. Операцията е предприета в отговор на нападение срещу търговски кораб в стратегическия Ормузки пролив.

Според официалното изявление на CENTCOM, американските военновъздушни сили са поразили ключови елементи от военната инфраструктура на Иран: складове за съхранение на ирански ракети и безпилотни летателни апарати (дронове), както и брегови радиолокационни станции, използвани за проследяване на корабоплаването в региона.

Американското командване уточни, че военната акция е директен отговор на нападението от 25 юни срещу плаващия под флага на Сингапур товарен кораб M/V Ever Lovely. Инцидентът е станал в момент, в който плавателният съд е излизал от Ормузкия пролив, движейки се по крайбрежието на Оман.

Вашингтон категорично осъди действията на Техеран, определяйки ги като директно нарушение на действащото споразумение за прекратяване на огъня.

Към момента няма официален коментар от страна на Техеран относно мащаба на щетите или евентуални жертви. Напрежението в региона остава критично високо, като международните наблюдатели следят за евентуален последващ отговор от страна на Иран или неговите прокси групировки в Близкия изток. Сигурността около търговските маршрути в Персийския залив е засилена.

САЩ и Иран сключиха споразумение съвсем скоро — на 18 юни 2026 г.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

САЩ, Иран

Още новини по темата

САЩ премахнаха санкциите срещу група руски банкери
25 Юни 2026

Петролът падна до $75 за барел
24 Юни 2026

САЩ вдигнаха за 60 дни санкциите от Иран
23 Юни 2026

САЩ и Иран договориха пътна карта за мир
22 Юни 2026

Иран прекъсна преговорите в Швейцария след заплахи от Тръмп
21 Юни 2026

Иран отново затвори Ормузкия проток
20 Юни 2026

Преговорите САЩ - Иран в Швейцария пропаднаха
19 Юни 2026

Тръмп и Масуд Пезешкиан подписаха меморандума
18 Юни 2026

САЩ публикуваха меморандума с Иран
17 Юни 2026

В Иран протестират срещу споразумението със САЩ
14 Юни 2026

САЩ и Иран ще подпишат онлайн примирие
14 Юни 2026

Еди Рама обвини Иран за Фламинго революцията в Албания
11 Юни 2026

Тръмп обеща нови удари срещу Техеран днес
10 Юни 2026

Иран и Израел спират ракетните атаки
08 Юни 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс: Едни и същи тайни свидетели изплуват и при Еврото, и при Нотариуса
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Тежките времена за Борисов тепърва предстоят
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса