САЩ нанесоха въздушни удари срещу ирански военни обекти

Централното командване на въоръжените сили на САЩ (CENTCOM) обяви, че американската авиация е извършила серия от въздушни удари срещу ирански военни обекти. Операцията е предприета в отговор на нападение срещу търговски кораб в стратегическия Ормузки пролив.

Според официалното изявление на CENTCOM, американските военновъздушни сили са поразили ключови елементи от военната инфраструктура на Иран: складове за съхранение на ирански ракети и безпилотни летателни апарати (дронове), както и брегови радиолокационни станции, използвани за проследяване на корабоплаването в региона.

Американското командване уточни, че военната акция е директен отговор на нападението от 25 юни срещу плаващия под флага на Сингапур товарен кораб M/V Ever Lovely. Инцидентът е станал в момент, в който плавателният съд е излизал от Ормузкия пролив, движейки се по крайбрежието на Оман.

Вашингтон категорично осъди действията на Техеран, определяйки ги като директно нарушение на действащото споразумение за прекратяване на огъня.

Към момента няма официален коментар от страна на Техеран относно мащаба на щетите или евентуални жертви. Напрежението в региона остава критично високо, като международните наблюдатели следят за евентуален последващ отговор от страна на Иран или неговите прокси групировки в Близкия изток. Сигурността около търговските маршрути в Персийския залив е засилена.

САЩ и Иран сключиха споразумение съвсем скоро — на 18 юни 2026 г.