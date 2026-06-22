Зелен басейн вбеси Тръмп

"Кой би направил такова нещо? Болни, извратени хора! Ще го оправим“ - това заяви американският президент Доналд Тръмп във връзка с проблемите около Reflecting Pool (Отражателния басейн) - водната площ между Мемориала на Линкълн и Вашингтонския монумент.

Тръмп обяви, че е посетил обекта, и заяви, че той е "вандализиран" и веднага ще започнат ремонтни дейности.

Lincoln Memorial Reflecting Pool във Вашингтон беше реновиран за около 14–15 милиона долара в рамките на подготовката за 250-ата годишнина на САЩ. В покритието на басейна бе сложен син епоксиден слой с цвят American flag blue. След края на ремонта обаче се появиха водорасли в басейна, а фолиото започна да се лющи. Работници започнаха за чистят всеки ден, а проблемът бързо се политизира.

Около басейна вече има тайни полицаи, които задържат всеки, който докосне водата.

Тръмп обвини „вандалите“ (включително „радикална левица“ и „Dumocats“), че са изливали химикали, рязали дълга цепка (около 75 метра) в покритието и повреждали тревата наоколо. Властите твърдят, че са извършили пет ареста към 21 юни. Сред арестуваните е бивш олимпиец (канунистът Дейвид Хърн), който твърди, че просто е докоснал отпрано парче от покритието от любопитство, докато е минавал с колело и не е причинил щети.

Много медии (AP, NBC, Guardian и др.) отбелязват, че проблемите (водорасли и лющене) са се появили много бързо след реновацията – вероятно заради лошо изпълнение, бързане, неподходящи материали или химикали, използвани за борба с водораслите.