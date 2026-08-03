Израелски съд спря плана за охрана на затвор с крокодили

Израелски съд временно блокира плана на министъра на националната сигурност Итамар Бен-Гвир да обгради затвора „Кециот“ с крокодили.

Итамар Бен-Гвир, известен с крайните си политически позиции, отправи идеята за изграждане на ров с крокодили около затвора „Кециот“, който е разположен в пустинята Негев) и в който излежават присъдите си голям брой палестински затворници. Според идеята животинската бариера трябваше да служи като допълнителна защита срещу евентуални опити за бягство.

Експерти по сигурността и зоолози изразиха сериозни съмнения относно осъществимостта на проекта. Крокодилите са студенокръвни влечуги, които изпадат в състояние на летаргия при ниски температури, а нощите в пустинята Негев са изключително студени, което би направило „живата охрана“ напълно неактивна през по-голямата част от денонощието.

Организацията за защита на животните Let the Animals Live подаде жалба, посочвайки, че използването на крокодили за охранителни цели нарушава законите за хуманно отношение към животните, ограничава ги в неподходяща среда и ги излага на стрес и опасност.

Съдът се съобрази с жалбата на Let the Animals Live и издаде временна обезпечителна мярка (спиране на изпълнението), докато не се проведе пълно изслушване по казуса и не бъдат представени становища от компетентните екологични и съдебни органи.