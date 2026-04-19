Тръмп ще вдига небостъргач в Тбилиси

Нов небостъргач с марката „Тръмп“ се подготвя за изграждане в Кавказ. Според представител на партньорите по проекта, Trump Organization и нейните съдружници планират да построят „Тръмп Тауър Тбилиси“ – проект със смесено предназначение на около 70 етажа, който би бил най-високата сграда в столицата на Грузия.

Кулата ще включва луксозни жилища, търговски площи и хотелски стил. Тя се проектира от архитектурната фирма Gensler и се подкрепя от консорциум, който включва грузинската фирма за недвижими имоти Archi Group и Biograpi Living, която е част от голям грузински конгломерат.

Базираният в Ню Йорк предприемач и предишен партньор на Тръмп – Sapir Organization – също участва в проекта.

Ерик Тръмп, един от синовете на президента и изпълнителен вицепрезидент във фирмата, заяви, че проектът в Тбилиси ще пренесе „глобално признатия стандарт за отлични постижения“ на компанията в Грузия, според прессъобщение за проекта, прегледано от „Уолстрийт джърнъл“.

Новият проект също така възражда една непостоянна история между марката „Тръмп“ и Грузия.

През 2012 г. Trump Organization обяви планове за проект за недвижими имоти в черноморския курортен град Батуми в Грузия. Но компанията се оттегли от този проект, заедно с редица други чуждестранни сделки, защото Доналд Тръмп заяви, че иска да избегне появата на потенциални конфликти на интереси.

„Trump Organization“ възприе много по-агресивен подход към сделките в чужбина, откакто президентът Тръмп встъпи в длъжност за втори път. Това отразява мнението вътре в компанията, че тя е получила малко признание за това, че доброволно се е въздържала от подобни сделки по време на първия мандат на Тръмп.

От преизбирането на Тръмп компанията стартира вълна от нови проекти в чужбина, обхващащи пазари, включително Близкия изток, Виетнам и Индия. Планираше се изграждането на „Тръмп Тауър Белград“ (Trump Tower Belgrade) – луксозен комплекс с хотел и жилищни площи, който трябваше да се намира на мястото на бившия Генерален щаб на югославската армия, но проекта бе прекратен след като сръбски прокурори повдигнаха обвинения в корупция срещу високопоставени правителствени служители във връзка със сделката за обекта.

Самата Грузия заема геополитически чувствителна позиция, балансирайки отношенията си със Запада, докато се справя с напрежението с Русия. През последните години страната също така се стреми да привлече чуждестранен капитал чрез насърчаване на своите бизнес ориентирани политики, сравнително ниски данъци и растящ туристически сектор.

Archi Group, един от водещите партньори, е доминиращ играч на жилищния пазар в Грузия с повече от 55 завършени проекта. Biograpi Living е подкрепена от голям грузински конгломерат с интереси в сферите на енергетиката, търговията на дребно и недвижимите имоти.

Sapir Organization е разработила високопрофилни имоти в Манхатън и Маями и има дългогодишни отношения със семейство Тръмп.

Изпълнителният директор Алекс Сапир описа проекта в личен план, отбелязвайки в съобщението корените на семейството си в Грузия и определяйки начинанието като начин да се „допринесе по значим начин“ за бъдещето на страната.