Грузия сътвори най-мащабния допинг скандал в ръгбито

Грузия, която от години е считана за първата сила в Европа след колосите в "Шестте нации", се оказа в центъра на грандиозен допинг скандал. Той дори бе определен от световните медии като най-мащабният в историята на ръгбито.

Бившият капитан на националния отбор и един от най-популярните състезатели в родината си - Мераб Шарикадзе, бе наказан да практикува какъвто и да е спорт за 11 години заради предоставяне на свои проби на съиграчи. Други петима национали също получиха тежки санкции - Гиорги Чкоидзе е наказан за 6 години, Лаша Хмаладзе, Отар Лашки и Мириани Модебадзе - за по 3 години, а Лаша Ломидзе - за 9 месеца.

Разследването разкри измамна схема - националният антидопингов център на Грузия информира лекаря на националния тим на Грузия Нуца Шаматава за предстоящи тестове, а тя след това е споделяла информацията чрез групов чат на отбора и е организирала размяна на проби, за да се избегнат положителни проби.

Всичко тръгва от установени аномалии в пробите на тима преди Световното първенство по ръгби във Франция през 2023 г. "Оперативната хипотеза на Световната федерация по ръгби беше, че подмяната на проби от урина са били извършени, за да се прикрие употребата на вещества, подобряващи представянето, но обширното разследване не е разкри в началото доказателства в подкрепа на това. Успоредно с това обаче имаше достоверни доказателства в подкрепа на твърденията на играчите, че заместванията на проби от урина са били извършени, за да се прикрие употребата на вещества, които не подобряват представянето (канабис и трамадол)", се казва в съобщение на Световната федерация.

Повторното тестване на съхранени проби установи пет случая на подмяна на проби, датиращи от 2019 г. Въпреки че канабисът е в списъка със забранени вещества на Световната антидопингова агенция (WADA), употребата му е забранена само по време на състезания. Трамадолът, който сега е санкциониран по подобен начин, изобщо не е бил забранен по времето на извършването на нарушенията в грузинския тим.

Индикации за грандиозния скандал дойдоха през декември 2025 г., когато вече отказалият се от ръгбито (б.ред. - сега става ясно, че е заради този случай) Шарикадзе съобщи в интервю, че е наказан за 6 години за нарушаване на антидопинговите правила за предоставяне на своя урина за тестове на съотборници. Тогава той обясни, че обжалва и настоява за намаляване на санкцията. Междувременно той започва да участва в ММА турнири. Сега обаче увеличеното му наказание ще го лиши от всякаква възможност за състезателна дейност.

Случилото се е голям удар за грузинското ръгби и за страната въобще. Състезателите на тима, наричан от феновете "лелос", са всенародни любимци, особено Шарикадзе.

"Нашето обширно четиригодишно разследване помогна да се идентифицира подриването на процеса на допинг контрол и изпраща ясно послание, че приемаме всички антидопингови въпроси изключително сериозно и сме непоколебим защитник на чистия спорт", заяви главният изпълнителен директор на Световната ръгби федерация Алън Гилпин. Президентът на WADA Витолд Банка допълни, че в момента грузинското правителство работи съвместно с организацията му за създаването на изцяло нов национален антидопингов орган в страната. "Наказанията, които тези лица са получили, са значителни и изпращат силно послание към други, които може да се изкушат да се опитат да измамят системата", допълни Банка.