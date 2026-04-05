"Балкански котки" си осигури пета поредна титла

Отборът от Берковица доказа, че е №1 в България в момента с разгромна победа над НСА

05 Апр. 2026
Отборите на "Балкански котки" (в зелени фланелки) и НСА поздравяват публиката в Берковица преди началото на днешния мач.

Отборът на "Балкански котки" си осигури шампионската титла в ръгби първенството на България два кръга предсрочно. Днес тимът от Берковица спечели по много категоричен начин домакинството си срещу НСА - 63:16 (35:13 на почивката) в VIII кръг. По този начин "котките" събраха 29 точки със спечелената бонус точка за есета днес и няма как да бъдат достигнати в оставащите два кръга. Така "Балкански котки" потвърди доминацията през изминалите години и стигна до петата си поредна титла и общо седма в историята.

Мачът все пак се игра в Берковица, след като в началото на седмицата "Балкански котки" влезе в конфликт с общинското ръководство на града, понеже стана ясно, че стадион "Димитър Гаврилов" няма да може да бъде ползван до края на сезона заради ремонт. Все пак от футболния "Ком" направиха компромис и предоставиха за игра своя стадион "Мрамор", където днес се състоя двубоят.

На второ място във временното класиране е "Янтра", който по-рано днес победи с приятна офанзивна игра гостуването си срещу "Локомотив" (София) с 51:34. Със спечелената бонус точка отборът от Габрово вече има 18, но няма как да достигне лидера в следващите два мача.

"Локомотив" остава с 8 точки, колкото има и тимът на "Валяците", който почиваше в този кръг. НСА е на трето място с 12 точки.

Следва пауза в първенството заради мачовете на мъжкия национален отбор срещу Украйна на 18 април в Кишинев и срещу Молдова на 25 април в София. След това шампионатът се подновява на 3 май, когато НСА приема "Валяците" от 11:00 ч., а "Янтра" ще е домакин на "Балкански котки" от 16:00. Тези мачове, както и всички останали от първенството, се предават пряко по ТВ1. "Локомотив" (София) ще почива в предстоящия кръг.

