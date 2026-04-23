Ръгбистите имат четири ценни попълнения за съботната битка с Молдова

Фейсбук/БФРъгби Националите по ръгби провеждат днешната си тренировка на базата на БФС в Бояна, където тимът е на лагер преди важния мач с Молдова.

Мъжкият национален отбор по ръгби на България има важни попълнения преди последния си мач за сезон 2025/26 от група С на дивизия "Конференция" (третото ниво под "Шестте нации") в събота срещу Молдова в София.

В състава се завръщат братята Смилко и Костадин Дебренлиеви, а също така Людовик Александров и Тома Бранков. Четиримата не играха поради различни ангажименти при загубата с 0:48 миналата събота (18 април) от Украйна в Кишинев. Сега те ще бъдат само от помощ на националния тим, който излиза срещу Молдова в директен спор за второто място в групата. Украйна вече изигра всичките си мачове и е победител с 14 точки, следват Молдова и България с по 4, като нашият баланс е по-лош. Турция приключи участието си с 1 точка.

Победа в домакинството срещу Молдова ще ни осигури не само второто място, но и завършек със самочувствие в тазгодишната кампания, а това ще е добре дошло, предвид негативния резултат срещу Украйна.

Въпреки загубата, треньорското ръководство е останало доволно от представянето на българските състезатели срещу видимо по-класния съперник. "На терена видяхме отбор, който се отличава с борбеност, сплотеност и агресия в защита. Играчите демонстрираха характер и не се предадоха до последния съдийски сигнал, въпреки тежкия физически сблъсък и отсъствието на ключови състезатели в някои позиции. Представянето е още по-ценно, като се има предвид, че тимът игра на чужд терен след продължително 16-часово пътуване с автобус. България показа различно лице - отбор, който се развива и изгражда ясна игрова идентичност", коментира пред "Сега" селекционерът на отбора Ивайло Иванов. Той допълни, че в края на състезателния сезон в отбора няма играчи, които обмислят оттегляне, което е ясен знак за стабилност и добра вътрешна атмосфера.

А капитанът на тима Петър Николов призова феновете на ръгбито отново да окажат подкрепа във важния момент. Той беше категоричен, че помощта от привържениците стимулира допълнително националите да дадат максимума от силите си.

България приема Молдова в събота (25 април) от 15:00 ч. на стадион "Локомотив" в квартал "Надежда". Билети се продават в мрежата на Urbo, като цената е 10 евро. Деца и ученици до 18-годишна възраст ще влизат безплатно. Тези, които са възпрепятствани да подкрепят отбора от трибуните, ще могат да гледат пряко по ТВ 1 или на сайта на Rugby Europe.