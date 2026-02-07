Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Англия дръпна леко пред Франция в "Шестте нации 2026"

Това стана след разгромната победа на "розите" над Уелс

07 Февр. 2026
Ръгбистите на Италия (в сини екипи) се радват на победата си, докато шотландците крачат омърлушени под дъжда на "Стадио Олимпико".
ЕПА/БГНЕС
Ръгбистите на Италия (в сини екипи) се радват на победата си, докато шотландците крачат омърлушени под дъжда на "Стадио Олимпико".

Два отбора са с актив от 5 точки на върха в класирането след първия кръг на най-авторитетния ежегоден ръгби турнир в Европа "Шестте нации". Англия все пак има леко предимство пред Франция, благодарение на разгромната си победа с 48:7 над Уелс в Лондон. Така балансът на "розите" е +41, докато на французите е +22 след победата им с 36:14 над Ирландия в четвъртък вечер.

Успехът на англичаните тази вечер не бе под съмнение нито за миг. Авансът на почивката бе 29:0! С три есета завърши Хенри Арундел, по едно добавиха Бен Ърл, Том Роубък и Томи Фрийман. Почетното есе за "драконите" бе на лявото крило Джош Адамс, като над Уелс вече тегне още по-тежка статистика заради 12-ата поредна загуба в "Шестте нации". Тимът няма победа в турнира от 2023 г. и сега започна с последно място в таблицата след първия кръг.

От друга страна англичаните са в полет с 12-ия си пореден успех в турнира, а за играч на мача бе избран опитният флай-халф Джордж Форд, който отбеляза 11 точки - наказателен удар и четири допълнителни.

На трета позиция излезе Италия с 4 точки след епичната битка с Шотландия под дъжда на "Стадио Олимпико", завършила с победа на домакините с 18:15. В този мач пролича липсата на асове като Дуан ван дер Мерве и Блеър Кингхорн в състава на "магарешките бодли". Гостите направиха фатално много грешки в схватките, при блокажите и пасовете. Иначе есетата бяха по две - на Луис Лайна и Томазо Менончело за италианците и Джон Демпси и Джордж Хорн за гостите, които все пак са с бонус точка за минимална загуба.

Селекционерът на шотландците Грегър Таунсенд е под напрежение заради слабите резултати, още повече, че в следващия кръг тимът му приема Англия на 14 февруари от 18:40 ч. българско време. Малко по-рано, от 16:10 ч. Ирландия ще играе с Италия в Дъблин в търсене на първа победа в турнира, докато "адзурите" ще искат да развалят тенденцията от 16 поредни загуби срещу този съперник.

На 15 февруари от 17:10 ч. Уелс ще има нова тежка задача - домакинство срещу Франция. Всички мачове ще се предават по Макс спорт.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ръгби, Шестте нации

Още новини по темата

Франция откри "Шестте нации 2026" с шумна победа
06 Февр. 2026

Англия най-сетне пак е фаворит в "Шестте нации"
31 Яну. 2026

"Валяците" не изиграха второ поредно гостуване в ръгби първенството
06 Дек. 2025

НСА сътвори изненадата на кръга в ръгби първенството
30 Ноем. 2025

Шампионът "Балкански котки" преподаде зрелищен урок на "студентите"
16 Ноем. 2025

Дерби мач по ръгби у нас приключи набързо с фарс
09 Ноем. 2025

"Валяците" спечели Купата на България в грозен финал
26 Окт. 2025

НСА поведе на старта на ръгби първенството ни
20 Окт. 2025

В ръгбито се появи нова глобална звезда
11 Окт. 2025

Южна Африка отново е ръгби властелинът на Южното полукълбо
04 Окт. 2025

Ръгбистите взеха волева победа над Турция
04 Окт. 2025

Капитанът на ръгбистите ни има личен мотив за победа утре
03 Окт. 2025

Ключов ръгби национал ще се откаже след важния мач с Турция
23 Септ. 2025

Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено
13 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?