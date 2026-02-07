Англия дръпна леко пред Франция в "Шестте нации 2026"

ЕПА/БГНЕС Ръгбистите на Италия (в сини екипи) се радват на победата си, докато шотландците крачат омърлушени под дъжда на "Стадио Олимпико".

Два отбора са с актив от 5 точки на върха в класирането след първия кръг на най-авторитетния ежегоден ръгби турнир в Европа "Шестте нации". Англия все пак има леко предимство пред Франция, благодарение на разгромната си победа с 48:7 над Уелс в Лондон. Така балансът на "розите" е +41, докато на французите е +22 след победата им с 36:14 над Ирландия в четвъртък вечер.

Успехът на англичаните тази вечер не бе под съмнение нито за миг. Авансът на почивката бе 29:0! С три есета завърши Хенри Арундел, по едно добавиха Бен Ърл, Том Роубък и Томи Фрийман. Почетното есе за "драконите" бе на лявото крило Джош Адамс, като над Уелс вече тегне още по-тежка статистика заради 12-ата поредна загуба в "Шестте нации". Тимът няма победа в турнира от 2023 г. и сега започна с последно място в таблицата след първия кръг.

От друга страна англичаните са в полет с 12-ия си пореден успех в турнира, а за играч на мача бе избран опитният флай-халф Джордж Форд, който отбеляза 11 точки - наказателен удар и четири допълнителни.

На трета позиция излезе Италия с 4 точки след епичната битка с Шотландия под дъжда на "Стадио Олимпико", завършила с победа на домакините с 18:15. В този мач пролича липсата на асове като Дуан ван дер Мерве и Блеър Кингхорн в състава на "магарешките бодли". Гостите направиха фатално много грешки в схватките, при блокажите и пасовете. Иначе есетата бяха по две - на Луис Лайна и Томазо Менончело за италианците и Джон Демпси и Джордж Хорн за гостите, които все пак са с бонус точка за минимална загуба.

Селекционерът на шотландците Грегър Таунсенд е под напрежение заради слабите резултати, още повече, че в следващия кръг тимът му приема Англия на 14 февруари от 18:40 ч. българско време. Малко по-рано, от 16:10 ч. Ирландия ще играе с Италия в Дъблин в търсене на първа победа в турнира, докато "адзурите" ще искат да развалят тенденцията от 16 поредни загуби срещу този съперник.

На 15 февруари от 17:10 ч. Уелс ще има нова тежка задача - домакинство срещу Франция. Всички мачове ще се предават по Макс спорт.