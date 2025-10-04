Медия без
Ръгбистите взеха волева победа над Турция

Дебютът на новия селекционер Ивайло Иванов беше успешен - 16:14

Днес, 17:02
Българските национали позират на терена на "Васил Левски" след извоюваната победа над тима на Турция.
Камен Алипиев
Мъжкият национален отбор по ръгби на България спечели много ценна победа с 16:14 над Турция в първия си мач за сезон 2025/26 в група С на дивизия Конференция (третото ниво под Шестте нации). Ръгбистите ни успяха да отговорят с много хъс и воля за успех срещу физически по-здравия съперник, който се защитаваше много добре и в крайна сметка успяха да зарадват с успех дебютиращият като селекционер на тима Ивайло Иванов, доскорошен национал.

Ключови за успеха се оказаха точните удари на капитана Петър Николов, който завърши с 11 т. (3 от ждроб, 6 от наказателни удари и 2 от допълнителен удар). Подкрепяни от над 3000 зрители на ст. "Васил Левски" българите не се огънаха след двете есета на гостите, които поведоха с 14:6 в 45-ата мин. В 60-ата обаче България вече водеше с 16:14 след успешен наказателен удар на Николов. Резултатът беше удържан, въпреки силния натиск на турците. Дори се стигна до инфарктен момент в допълнителното време след 80-ата мин., когато бе отсъден наказателен удар за гостите, но той беше пропуснат.

За отбелязване е, че за пореден път българската ръгби публика демонстрира джентълменско поведение спрямо гостуващия отбор - както по време на химна на Турция, така и по време на целия мач. С малко изключение заради напрежението в последната минута, но то бе продиктувано и от забавянето на съдийското отсъждане. По този начин беше отправено своеобразно предизвикателство към футболните фенове, които ще бъдат на Националния стадион идната събота (11 октомври) по време на световната квалификация България - Турция.

След днешния успех България е на второ място във временното класиране с 4 т., на 1 т. след лидера Украйна. Победата бе и своеобразен реванш за загубата в Турция с 10:49 на 5 октомври 2024 г.

Иначе следващият мач на националния отбор по ръгби в групата е догодина, най-вероятно на 18 април срещу Украйна, като се чака окончателно потвърждение, че ще бъдем домакини и в тази среща.

