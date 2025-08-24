Аржентина написа история срещу Нова Зеландия на Ръгби Чемпиъншип 2025

ЕПА/БГНЕС Ръгбистите на Южна Африка ликуват с трофея на името на Нелсън Мандела, който спечелиха след успеха си над Австралия в Кейптаун.

Отборът на Аржентина постигна знаменит успех с 29:23 над трикратния световен шампион и №1 в момента в ранглистата Нова Зеландия във втория кръг на Ръгби Чемпиъншип 2025 - първенството на най-добрите четири отбора в този спорт от Южното полукълбо. Това бе първи успех на "пумите" като домакини в цялата им история на мачовете срещу този съперник. Също така те подобриха рекорда си по отбелязани точки в мачове на свой терен срещу All Blacks. Предишното постижение бе поставено преди седмица (при загубата с 24:41) и бе подобрило това от 1985 г. - 21 т.

Аржентинците играха вдъхновено пред препълнените трибуни на ст. "Хосе Амалфитани" в Буенос Айрес. Тимът на Фелипе Контепоми отбеляза по-малко есета (две срещу три за новозеландците), но много ценни бяха точните им изпълнения от наказателни удари - 5 успешни от общо 6. В добавка те имаха 2 от 2 точни допълнителни. В същото време "кивитата" изпуснаха два допълнителни и един наказателен удар.

Последният наказателен, вкаран от влезлия след почивката флай-халф Деймиън Макензи, обаче бе с голяма важност, тъй като донесе на Нова Зеландия бонус точка за минимална загуба (пасив от 7 или по-малко точки в крайния резултат на мача). Именно това осигури на All Blacks първото място във временното класиране след втория кръг с актив от 6 т.

"Публиката на стадиона беше страхотна! Честно казано, беше невероятно. Наистина се гордея с отбора и с целия състав. Вярвахме, че можем да победим - вярваме от няколко години. Върнахме се от тежка загуба в последния мач и останахме в борбата", заяви след края капитанът на аржентинците Хулиан Монтоя. Скот Барет, който започна като капитан на новозеландците, коментира: "Те (б.ред. - аржентинците) показаха повече страст и интензивност. Задържаха топката, докато ние допускахме наказателни удари, което само подхрани играта им. Те са качествен отбор и ние бяхме надиграни."

След този кръг вече е ясно, че няма да има победител в турнира, който е постигнал Голям шлем - успехи във всички мачове. Тимът на Австралия, който поднесе сензация преди седмица, печелейки срещу настоящия световен шампион и миналогодишен победител в Ръгби Чемпиъншип - Южна Африка, този път отстъпи с 22:30 срещу същия съперник в оспорван мач в Кейптаун.

Една от решаващите причини за загубата на "кенгурута" бяха пропуските на техния флай-халф Джеймс О'Конър, който завърши с най-много точки в отбора (8), но пропусна още 8 - две от допълнителен и още шест от двата сгрешени наказателни. А тимът му загуби тъкмо с 8 точки разлика.

Южноафриканците изпитваха известни трудности през първата част и в началото на втората, но в крайна сметка класата им помогна в завършека на мача. Най-резултатен за тях бе Андре Полард с 15 т., който бе безгрешен при всичките си удари.

"Понякога става въпрос просто за това да се върнем обратно на коня. Не мисля, че това беше страхотно представяне от наша страна, но когато загубим мач, всички започват да анализират отбора, а и страстта на феновете си проличава. Предвид натиска, под който бяхме този уикенд, се справихме добре. Успяхме да намерим по-добър баланс между ритането и бягането", каза треньорът на южноафриканците Раси Ерасмус.

Австралийците са на втора позиция в класирането с 5 т., следвани от Южна Африка и Аржентина с по 4. Балансът на "антилопите" е малко по-добър (-8 срещу -11 за аржентинците) и това им осигури временно трето място.

В следващия кръг (на 6 септември) в Оукланд предстои първият от очакваните с огромен интерес два двубоя между Нова Зеландия и Южна Африка. На същата дата в Таунсвил Австралия посреща Аржентина.