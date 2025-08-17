Медия без
Ръгби Чемпиъншип 2025 започна с голяма сензация

Австралия постигна паметна победа като гост над световния шампион Южна Африка

Днес, 13:01
Дилан Пийч бележи първото есе за Австралия и поставя началото на паметния обрат срещу Южна Африка в Йоханесбург.
ЕПА/БГНЕС
Огромна изненада съпътства началото на тазгодишното издание на Ръгби Чемпиъншип - турнирът на четирите най-силни отбора в Южното полукълбо. Бележещият прогрес в последната година тим на Австралия постигна победа с 38:22 при гостуването си на настоящия световен шампион и общо четирикратен първенец на планетата Южна Африка.

Мачът на ст. "Елис Парк" в Йоханесбург започна сякаш според очакванията - силен натиск на домакините, които поведоха с 22:0 още в 18-ата минута след есета на Кърт-Лий Арендсе, Андре Естърхюйзен и капитана Сиа Колиси, съпътствани от сполучливи две от три добавки на Мани Либок, който вкара и наказателен удар. От този момент нататък обаче "антилопите" не успяха да отбележат нито една точка. За разлика от австралийците, които показаха завиден хъс за обрат и го постигнаха - две есета на капитана Хари Уилсън и по едно на Дилан Пийч, Джоузеф Суа'али'и, Макс Йоргенсен и Том Райт. Флай-халфът Джеймс О'Конър вкара четири от шестте добавки.

Това не само осигури и бонус точка за Австралия, но донесе на "кенгурута" първа победа над Южна Африка от 2011 г. и първа на "Елис Парк" от 1963 г.! От своя страна "антилопите", които защитават титлата си в Ръгби Чемпиъншип от миналата година, не бяха губили като домакини в този турнир от 2022 г.

"При резултат 22:0 за съперника след първата четвърт, играчите ми отново показаха истинска смелост. Бяхме принудени да наваксаме и да поемем няколко риска, а имаше и няколко щастливи удара за нас, така че няма да се превъзнасяме твърде много. Но в същото време съм невероятно горд с отбора. Реалист съм, че имахме малко късмет, но съм и щастлив, че от обрата. Да, 1963 година беше отдавна, така че играчите са във възторг", коментира след мача селекционерът на австралийския тим Джо Шмид.

Във втория двубой от първия кръг трикратният световен шампион Нова Зеландия спечели с 41:24 гостуването си срещу Аржентина в Кордоба. Флай-халфът на южноамериканците Томас Алборнос отново бе най-резултатният играч за тях - 14 точки (есе, три допълнителни и един наказателен удар), но това бе недостатъчно. Новозеландците затвърдиха отличната си форма във втората година под ръководството на треньора Скот Робъртсън и не изпуснаха инициативата в нито един момент, оттегляйки се на почивката при 31:10.

Крайният резултат и постигнатата бонус точка позволиха на "кивитата" да поведат във временното класиране с 5 т. и баланс +17 пред Австралия (5 т. и +16).

За Аржентина остана малката утеха, че са подобрили постижението си за отбелязани точки в домакинство срещу Нова Зеландия. През 1985 г. те бяха записали 21 т. Следващият мач между двата отбора е в Буенос Айрес и започва в 0:10 ч. след полунощ българско време на 24 август.

Южна Африка пък ще търси реванш срещу Австралия във втория кръг на 23 август в Кейп Таун от 18:10 ч. наше време.

Ключови думи:

ръгби, Ръгби Чемпиъншип

