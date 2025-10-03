Капитанът на ръгбистите ни има личен мотив за победа утре

Капитанът на мъжкия ни национален отбор по ръгби Петър Николов има личен мотив за победа в утрешното домакинство срещу Турция от група С в дивизия Конференция (третото ниво под Шестте нации). Това призна самият той пред "Сега", а причината е, че това ще е последният мач с фланелката на България на дългогодишния национал Васил Борисов.

"Лично мен този мач ме мотивира още повече, тъй като имам дълга история на терена с Васил. Доста тъжно ми е дори. С него сме от много време приятели и съотборници, над 20 години. Отделно любителите на ръгбито знаят за специалната връзка в играта между №9 (б.авт. - на Борисов) и №10 (б.авт. - на Николов)", коментира капитанът, който от години е основен флай-халф на националния тим.

Мачът е специален и по друга причина - както е известно, това ще е официалният дебют на новия селекционер Ивайло Иванов, който през август беше назначен на мястото на напусналия Ромен Балмис. В екипа на Иванов обаче е настъпила принудителна промяна. Първоначално обявеният за негов пръв помощник Карлен Асиешвили е трябвало да откаже ангажимента, тъй като се е наложило да стане главен треньор на своя отбор във Франция и няма да има време и възможност да помага на българския държавен тим. Вместо него за подготовката на схватката вече отговаря французинът Грег Ханок, бивш играч в родината си и също добър приятел на Ивайло Иванов.

Ръгбистите ни обаче имат и още стимули да търсят непременна победа над Турция. Така ще бъде запазена 100-процентовата успеваемост в домакинствата ни на Националния стадион от май 2022 г. насам с победи до момента над Турция (54:13 и 40:24), Израел (34:15), Словения (39:19), Сърбия (30:7) и Молдова (18:17). Отделно и ще търсим реванш за тежката загуба с 10:49 при гостуването на турска земя на 5 октомври 2024 г.

"Момчетата са мотивирани. Да, може би трябва още сработване с главния треньор, с асистентите. И човекът, който отговаря за статистиката е нов. Но още 1-2 мача и всичко ще си дойде на мястото. Сигурен съм, че турците в техните глави са се настроили да дойдат като фаворити. Но при гледането на записите от загубата преди година се видя, че 90% от техните точки бяха отбелязани от наши грешки. Ако сега бъдем концентрирани кой къде затваря пространствата, с блокажите и при атаките, съм сигурен, че ще успеем", коментира Петър Николов.

Най-добрата новина за селекционера Ивайло Иванов от лагера е, че всички повикани състезатели са здрави и готови за игра. Той все пак се принуди да освободи седем играчи, тъй като трябваше да редуцира състава до 23-има души. Отпадналите са Светослав Борисов, Даниел Кълвачев, Красимир Нинов, Мариян Пенов, Ивайло Пешев, Сиве Джабиров и Цветан Иванов.

По-рано днес отборът посети един от столичните молове, за да прикани присъстващите да посетят важния мач. Първоначалните намерения бяха това да се случи на булевард "Витоша", но пороят промени плановете.

Прогнозата за ясно време утре след проливните дъждове през изминалите дни е допълнителен стимул за публиката да подкрепи тима ни. "Надявам се да има много и шумна публика. Тази подкрепа, независимо от ситуацията на терена, много ни мотивира", допълни капитанът на националния отбор.

Има и друг мотив - това ще е и единственият мач на ръгбистите ни до края на годината. Останалите ни две срещи от група С ще бъдат догодина, като най-вероятно първо ще играем с Украйна на 18 април (б.ред. - все още се уточнява къде), а на 25 април ще приемем Молдова. Тези дати все още не са потвърдени официално.

Двубоят срещу Турция е утре от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Билетите струват само по 10 лв. и се продават в мрежата на Urbo. Два часа преди мача ще бъдат отворени и касите пред стадиона. Мачът ще се излъчва пряко по ТВ1 и на сайта на Rugby Europe.