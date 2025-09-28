Ружди Ружди стана за 6-и път световен шампион

МОК След триумфа си в Париж 2024 Ружди Ружди отново е на върха и отново със световен рекорд

Ружди Ружди отново е световен шампион, при това със световен рекорд. 34-годишният параатлет от русенското село Глоджево триумфира в траскането на гюле на първенството на планетата по лека атлетика за хора с увреждания в Ню Делхи, след като на три пъти подобри световния рекорд.

Ружди, който е двукратен параолимпийски шампион, нямаше никаква конкуренция на ст. "Джавахарлал Неру". В третия си опит той подобри световния рекорд от 12.69 м, който бе поставил на игрите в Париж 2024, като прати гюлето на 12.72 м. В четвъртия подобри това постижение до 12.78, а в последния, шести опит постави точката на епичното си състезание с 12.94 м.

Сребърния медал заслужи сърбинът Небойша Джурич с 12.52 м, а бронзовия отиде у Лех Столтман (Пол) с 12.02.

Световната титла е шест в кариерата на Ружди Ружди. Освен параолимпийските титли от Рио 2016 и Париж 2024 той има и сребърен медал от Токио 2020.

В днешния втори ден на световното първенство по параатлетика в Ню Делхи участва и Фатме Исмаил във хвърлянето на копие. Тя остана на последното 9-о място с 18.20 м, а шампионка е Джао Юпин (Кит) с 45.22 м.