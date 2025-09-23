Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Ключов ръгби национал ще се откаже след важния мач с Турция

Новият селекционер Ивайло Иванов започва подмладяването на състава още от първия лагер

Днес, 14:30
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по ръгби Ивайло Иванов смята, че дебютният му мач срещу Турция ще е много тежък, но ще е и идеална възможност да вземем реванш за последната ни загуба.
СПОРТАЛ
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по ръгби Ивайло Иванов смята, че дебютният му мач срещу Турция ще е много тежък, но ще е и идеална възможност да вземем реванш за последната ни загуба.

Един от най-опитните състезатели в мъжкия ни национален отбор по ръгби - Васил Борисов, е обявил, че предстоящият мач с Турция ще бъде последен за него с екипа на България. Това разкри пред "Сега" селекционерът на тима ни Ивайло Иванов. Двубоят с турския отбор ще бъде на 4 октомври и ще е първи за България през новия сезон в дивизия Конференция (третото ниво под Шестте нации).

Иванов е категоричен, че ще уважи решението на Борисов, тъй като той е дал много на националния отбор през годините и заслужава сега да бъде изпратен достойно. По сходен начин през миналия сезон се отказа и Борислав Борисов, а през пролетта на 2024 г. - и самият Ивайло Иванов.

Няколко състезатели ще липсват заради контузии в предстоящия двубой - Владислав Стоянов, Кристиян Павлов и опитният Алекс Тенев, който е с хронична травма и е много вероятно да се наложи да прекрати кариерата си. Отделно Иван Филипов ще липсва, тъй като е възпрепятстван заради професионални ангажименти (б.ред. - както е известно ръгби спортът в България е на аматьорски начала и всички състезатели имат друга постоянна месторабота).

Не само отсъстващите играчи, но и наличието на доста национали в по-напреднала възраст, са провокирали Ивайло Иванов да включи няколко дебютанти в разширения списък за мача с Турция. "Постепенно започвам да ги викам, за да влязат в системата. Не е казано непременно, че ще попаднат в окончателния състав за мача, но трябва да се запознаят с изискванията, да започнат да развиват качествата си, за да имам в един момент подготвени играчи на мястото на оттеглящите се", коментира селекционерът, за когото срещата с Турция ще е и официален дебют.

Той вижда също така в предстоящия двубой удобна възможност да се реваншираме за тежката загуба в Турция с 10:49 на 5 октомври 2024 г. "Мачът ще е с много голяма стойност. Това ще е първи домакински мач за мен на новия пост. Съперникът е много сериозен. Но пък това е и много добър повод за реванш. Всички повикани от мен момчета са на високо ниво. Имаме качествен състав. Продължаваме по същата система на работа, както досега (б.ред. - при предишния селекционер Ромен Балмис). Само ще надграждаме и работим върху отстраняването на леки пропуски", обясни Иванов. Треньорът коментира и останалите отбори в групата ни - Молдова и Украйна: "Имаме много тежка група. С Молдова имаме трудна победа и тежка загуба в последната година. Украйна е едно ниво над всички, но това може да бъде само предизвикателство за нас."

Националният отбор по ръгби се събира на лагер на 30 септември и ще се подготвя отново на базата на БФС в Бояна. Самият мач с Турция на 4 октомври е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Билетите струват по 10 лв. и вече се продават в мрежата на Urbo.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ръгби, Ивайло Иванов

Още новини по темата

Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено
13 Септ. 2025

Ръгбистите на България ще са в тежка група с два фаворита
09 Септ. 2025

Нова Зеландия взе първия сблъсък на титаните в Ръгби Чемпиъншип
06 Септ. 2025

Аржентина написа история срещу Нова Зеландия на Ръгби Чемпиъншип 2025
24 Авг. 2025

Във Франция има храм, посветен на ръгбито
22 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 започна с голяма сензация
17 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 ще предложи сблъсъка на годината
15 Авг. 2025

Националният отбор по ръгби има нов селекционер
12 Авг. 2025

Хари Потър наистина е сред нас... и играе ръгби
03 Авг. 2025

Българин започна работа в силен френски ръгби клуб
17 Юли 2025

Ромен Балмис се оттегли като селекционер на ръгбистите ни
16 Май 2025

Ръгби отборът на България завърши сезона със загуба в Белград
10 Май 2025

Капитанът на ръгбистите ни: Излизаме като фаворити в Белград
09 Май 2025

Ръгбистите на България искат да спрат неприятна серия в събота
05 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Пеевски се катери към властта на гърба на Борисов
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар