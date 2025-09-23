Ключов ръгби национал ще се откаже след важния мач с Турция

СПОРТАЛ Новият селекционер на мъжкия национален отбор по ръгби Ивайло Иванов смята, че дебютният му мач срещу Турция ще е много тежък, но ще е и идеална възможност да вземем реванш за последната ни загуба.

Един от най-опитните състезатели в мъжкия ни национален отбор по ръгби - Васил Борисов, е обявил, че предстоящият мач с Турция ще бъде последен за него с екипа на България. Това разкри пред "Сега" селекционерът на тима ни Ивайло Иванов. Двубоят с турския отбор ще бъде на 4 октомври и ще е първи за България през новия сезон в дивизия Конференция (третото ниво под Шестте нации).

Иванов е категоричен, че ще уважи решението на Борисов, тъй като той е дал много на националния отбор през годините и заслужава сега да бъде изпратен достойно. По сходен начин през миналия сезон се отказа и Борислав Борисов, а през пролетта на 2024 г. - и самият Ивайло Иванов.

Няколко състезатели ще липсват заради контузии в предстоящия двубой - Владислав Стоянов, Кристиян Павлов и опитният Алекс Тенев, който е с хронична травма и е много вероятно да се наложи да прекрати кариерата си. Отделно Иван Филипов ще липсва, тъй като е възпрепятстван заради професионални ангажименти (б.ред. - както е известно ръгби спортът в България е на аматьорски начала и всички състезатели имат друга постоянна месторабота).

Не само отсъстващите играчи, но и наличието на доста национали в по-напреднала възраст, са провокирали Ивайло Иванов да включи няколко дебютанти в разширения списък за мача с Турция. "Постепенно започвам да ги викам, за да влязат в системата. Не е казано непременно, че ще попаднат в окончателния състав за мача, но трябва да се запознаят с изискванията, да започнат да развиват качествата си, за да имам в един момент подготвени играчи на мястото на оттеглящите се", коментира селекционерът, за когото срещата с Турция ще е и официален дебют.

Той вижда също така в предстоящия двубой удобна възможност да се реваншираме за тежката загуба в Турция с 10:49 на 5 октомври 2024 г. "Мачът ще е с много голяма стойност. Това ще е първи домакински мач за мен на новия пост. Съперникът е много сериозен. Но пък това е и много добър повод за реванш. Всички повикани от мен момчета са на високо ниво. Имаме качествен състав. Продължаваме по същата система на работа, както досега (б.ред. - при предишния селекционер Ромен Балмис). Само ще надграждаме и работим върху отстраняването на леки пропуски", обясни Иванов. Треньорът коментира и останалите отбори в групата ни - Молдова и Украйна: "Имаме много тежка група. С Молдова имаме трудна победа и тежка загуба в последната година. Украйна е едно ниво над всички, но това може да бъде само предизвикателство за нас."

Националният отбор по ръгби се събира на лагер на 30 септември и ще се подготвя отново на базата на БФС в Бояна. Самият мач с Турция на 4 октомври е от 15:00 ч. на Националния стадион "Васил Левски". Билетите струват по 10 лв. и вече се продават в мрежата на Urbo.