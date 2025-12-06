"Валяците" не изиграха второ поредно гостуване в ръгби първенството

ТВ1 Ръгбистите на "Янтра" са се събрали и се организират да проведат извънредна тренировка, след като стана ясно, че мач с "Валяците" няма да има.

Рекордьорът по титли в ръгби първенството ни "Валяците" не проведе де факто второ поредно гостуване. Тимът от Перник не се яви за мача си в Габрово срещу местния "Янтра" от V кръг. Както е известно, на 9 ноември перничани излязоха, но приключиха за около минута очаквания с интерес двубой срещу "Балкански котки", тъй като бяха с 11 души на терена, вместо с 15, а с началото на мача неколцина от намиращите се в игра, обявиха, че са контузени.

Днес отборът на "Валяците" пък изобщо не пристигна в Габрово, като най-вероятно обяснението е, че не са събрали достатъчно състезатели. Но неофициално се предполага, че причината е в назначението на румънеца Роберт Дяконеску за главен рефер. Перничани от около два месеца не желаят той да им ръководи повече мачове. Именно Дяконеску бе рефер на прекратения скоростно двубой в Берковица преди месец.

Резултатът от тези маневри обаче е негативен в няколко посоки - за имиджа на ръгби играта у нас, заради проваленото телевизионно предаване по ТВ1, за зрителите, които бяха дошли за мача в неприветливото време днес, а и не на последно място - за разходите на федерацията, които бяха направени покрай тази среща.

За статистиката - "Янтра" спечели служебно с 21:0 и с четирите получени точки се затвърди на трета позиция в класирането с актив от 9 точки. Тимът на "Валяците" е четвърти с 4 точки. По правилник клубът трябва да бъде глобен с 250 лв. за неявяването.

По-рано днес шампионът на България през последните четири години "Балкански котки" даде сериозна заявка за нова титла, след като завърши на първо място в класирането след изиграването на мачовете от есенния дял на сезон 2025/26. Днес тимът от Берковица беше безапелационен при гостуването си срещу "Локомотив" (София) и спечели с 59:3. Въпреки тоталното превъзходство на гостите, мачът премина под знака на офанзивната игра, а "железничарите" се опитваха да бъдат възможно по-достоен съперник и играха джентълменски до края. Успехът осигури на "Балкански котки" още пет точки, включително бонус точката за есета и така шампионите вече имат 19 точки на върха.

"Локомотив" от своя страна продължава с неубедителните си резултати след доброто начало на първенството и е на петата, последна позиция с 3 точки. НСА, който е на второ място с 11 точки, днес почиваше по програма.