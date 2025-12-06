Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

"Валяците" не изиграха второ поредно гостуване в ръгби първенството

"Балкански котки" стана есенен първенец след крупен успех

Днес, 15:03
Ръгбистите на "Янтра" са се събрали и се организират да проведат извънредна тренировка, след като стана ясно, че мач с "Валяците" няма да има.
ТВ1
Ръгбистите на "Янтра" са се събрали и се организират да проведат извънредна тренировка, след като стана ясно, че мач с "Валяците" няма да има.

Рекордьорът по титли в ръгби първенството ни "Валяците" не проведе де факто второ поредно гостуване. Тимът от Перник не се яви за мача си в Габрово срещу местния "Янтра" от V кръг. Както е известно, на 9 ноември перничани излязоха, но приключиха за около минута очаквания с интерес двубой срещу "Балкански котки", тъй като бяха с 11 души на терена, вместо с 15, а с началото на мача неколцина от намиращите се в игра, обявиха, че са контузени.

Днес отборът на "Валяците" пък изобщо не пристигна в Габрово, като най-вероятно обяснението е, че не са събрали достатъчно състезатели. Но неофициално се предполага, че причината е в назначението на румънеца Роберт Дяконеску за главен рефер. Перничани от около два месеца не желаят той да им ръководи повече мачове. Именно Дяконеску бе рефер на прекратения скоростно двубой в Берковица преди месец.

Резултатът от тези маневри обаче е негативен в няколко посоки - за имиджа на ръгби играта у нас, заради проваленото телевизионно предаване по ТВ1, за зрителите, които бяха дошли за мача в неприветливото време днес, а и не на последно място - за разходите на федерацията, които бяха направени покрай тази среща.

За статистиката - "Янтра" спечели служебно с 21:0 и с четирите получени точки се затвърди на трета позиция в класирането с актив от 9 точки. Тимът на "Валяците" е четвърти с 4 точки. По правилник клубът трябва да бъде глобен с 250 лв. за неявяването.

По-рано днес шампионът на България през последните четири години "Балкански котки" даде сериозна заявка за нова титла, след като завърши на първо място в класирането след изиграването на мачовете от есенния дял на сезон 2025/26. Днес тимът от Берковица беше безапелационен при гостуването си срещу "Локомотив" (София) и спечели с 59:3. Въпреки тоталното превъзходство на гостите, мачът премина под знака на офанзивната игра, а "железничарите" се опитваха да бъдат възможно по-достоен съперник и играха джентълменски до края. Успехът осигури на "Балкански котки" още пет точки, включително бонус точката за есета и така шампионите вече имат 19 точки на върха. 

"Локомотив" от своя страна продължава с неубедителните си резултати след доброто начало на първенството и е на петата, последна позиция с 3 точки. НСА, който е на второ място с 11 точки, днес почиваше по програма.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

ръгби, Балкански котки Берковица, Валяците Перник

Още новини по темата

НСА сътвори изненадата на кръга в ръгби първенството
30 Ноем. 2025

Шампионът "Балкански котки" преподаде зрелищен урок на "студентите"
16 Ноем. 2025

Дерби мач по ръгби у нас приключи набързо с фарс
09 Ноем. 2025

"Валяците" спечели Купата на България в грозен финал
26 Окт. 2025

НСА поведе на старта на ръгби първенството ни
20 Окт. 2025

В ръгбито се появи нова глобална звезда
11 Окт. 2025

Южна Африка отново е ръгби властелинът на Южното полукълбо
04 Окт. 2025

Ръгбистите взеха волева победа над Турция
04 Окт. 2025

Капитанът на ръгбистите ни има личен мотив за победа утре
03 Окт. 2025

Ключов ръгби национал ще се откаже след важния мач с Турция
23 Септ. 2025

Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено
13 Септ. 2025

Ръгбистите на България ще са в тежка група с два фаворита
09 Септ. 2025

Нова Зеландия взе първия сблъсък на титаните в Ръгби Чемпиъншип
06 Септ. 2025

Аржентина написа история срещу Нова Зеландия на Ръгби Чемпиъншип 2025
24 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 5 неудобни въпроса за МВР и вандалите от протеста
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов поглежда към аварийния изход
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?