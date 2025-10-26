Медия без
"Валяците" спечели Купата на България в грозен финал

Есе в последните минути донесе успеха на пернишките ръгбисти срещу "Локомотив" (Сф)

Днес, 17:11
Ръгбистите на "Валяците", начело със своя играещ треньор Антонио Любенов (с вдигнатите ръце), се радват след края на финала срещу "Локомотив" (Сф).
ТВ1
Ръгбистите на "Валяците", начело със своя играещ треньор Антонио Любенов (с вдигнатите ръце), се радват след края на финала срещу "Локомотив" (Сф).

"Валяците" е новият носител на Купата на България по ръгби. Перничани спечелиха драматично с 19:13 срещу "Локомотив" (София), който взе трофея през миналата година. Финалът, игран на стадион "Локомотив" в столицата, изобилстваше от разправии и на моменти имаше неприятни сцени, които поразвалиха празничното настроение, свързано с един такъв важен мач.

"Железничарите" излязоха амбицирани да спечелят за втора поредна година купата, още повече, че след мача бяха празненствата по случай 70-ата годишнина от основаването на ръгби клуба. "Локомотив" се оттегли на почивката с аванс от три точки (10:7). През първата част ситуацията на терена бе що годе нормална, въпреки че съдията спести картони на "Валяците", може би да не внася допълнително напрежение във финала.

Грозни страсти обаче се отприщиха в 59-ата минута, в разрез с духа на играта ръгби. Тогава перничани отбелязаха второто си есе в мача и резултатът стана 13:12 в полза на "Локомотив". При допълнителния удар след есето "Валяците" имаха шанс да поведат в резултата, но ударът не бе признат за редовен. При това гостите от Перник атакуваха невъздържано страничния съдия Стефан Попов. Играта беше прекъсната за около 5 минути заради разправии, но все пак беше подновена.

До края "Валяците" бяха по-настойчиви в търсенето на победата и успяха да стигнат до третото си есе в 80-ата мин., след като 2 минути преди това главният рефер не уважи претенциите им, че са заложили топката в точковото поле. След успешното вече есе последва и точен допълнителен удар и резултатът бе оформен - 19:13.

Момент от разправиите след допълнителния удар при второто есе на "Валяците". Тук техническият директор на ръгби федерацията Павел Велков (с каскета) се опитва да успокои ситуацията.
Момент от разправиите след допълнителния удар при второто есе на "Валяците". Тук техническият директор на ръгби федерацията Павел Велков (с каскета) се опитва да успокои ситуацията.
