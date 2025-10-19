Медия без
НСА поведе на старта на ръгби първенството ни

От "Валяците" протестираха срещу съдийството след минималната победа над "Локомотив" (Сф)

Днес, 07:20
Тимът на НСА (в синьо-бели фланелки) атакува по време на домакинския мач срещу "Янтра" (Габрово).
Бронзовият медалист от миналия сезон - НСА, поведе в класирането след първия кръг на мъжкото първенство по ръгби. Това стана, след като столичани спечелиха с 38:19 в домакинството си срещу "Янтра" (Габрово). С добитата бонус точка за есета "студентите" оглавяват таблицата с 5 т.

На второ място към момента с 4 т. е вицешампионът и рекордьор по титли "Валяците", който победи много трудно - 22:21, гостуващия тим на "Локомотив" (Сф) на ст. "Димитър Аврамов" в пернишкото село Дивотино. Решаващ се оказа наказателният удар на национала Веселин Пейчев в края на мача. "Локомотив" все пак има 1 бонус точка - за минималната загуба.

След двубоя треньорът на перничани Антонио Любенов се оплака от съдийството и призна, че "железничарите" са се възползвали от умората в тима му през втората част.

"До последните секунди на мача шансове имаха и от "Локомотив". Те просто не вкараха във вратата и така мачът приключи в наша полза", коментира пред БТА Любенов. Той поздрави играчите си, че са показали много характер и желание за победа, но и сподели, че проблем остава липсата на достатъчна физическа подготовка. Отделно Любенов посочи, че "Валяците" са сред отборите с най-висока средна възраст - около 37 години.

"Подал съм молба тези съдии повече да не свирят на наши мачове. Днес Веско Пейчев беше изритан в главата, но реакция от страна на рефера нямаше. След протест от наша страна той изгони наш състезател с жълт картон, а на провинилия се играч от противниковия отбор даде жълт картон и отсъди наказателен удар за тях. Това е само малка част от грешките, които бяха допуснати днес", оплака се още Антонио Любенов.

В този кръг шампионът "Балкански котки" почиваше и ще започне защитата на титлата си на 9 ноември от 14:00 ч. с домакинство в Берковица именно срещу "Валяците". По-рано същия ден, от 10:00 ч., "Локомотив" приема НСА на терена в Требич.

Преди втория кръг обаче е финалът за Купата на България. На 26 октомври "Локомотив", който е носител на трофея от 2024 г., ще посрещне на стадиона в квартал "Надежда" от 15:00 ч. "Валяците" в опит да спечели купата на втора поредна година. Двубоят ще се предава пряко по ТВ 1.

След неговия край ще се проведе и честването по случай 70-годишнината от основаването на ръгби клуб "Локомотив".

