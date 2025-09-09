Медия без
Ръгбистите на България ще са в тежка група с два фаворита

Дебютът на новия ни селекционер официално бе потвърден - на 4 октомври срещу Турция в София

Днес, 16:33
Новият селекционер на мъжкия национален отбор по ръгби Ивайло Иванов (на снимката) си е обявил ясна цел - под негово ръководство тимът да надгради постигнатото до момента от предшественика му Ромен Балмис.
Мъжкият национален отбор на България по ръгби бе разпределен в група с Украйна, Молдова и Турция в дивизия Конференция (третото ниво под Шестте нации). Това стана ясно, след като от Ръгби Европа официализираха програмата си за сезон 2025/26.

Първият ни мач ще е срещу турския тим на 4 октомври на националния стадион "Васил Левски". Любопитното е, че само седмица по-късно (на 11 октомври) на същия терен ще играят представителните отбори на същите две нации, но по футбол - в квалификация за Мондиал 2026.

А мачът на 4 октомври ще е и със специално значение, тъй като ще бъде официален дебют за новия селекционер на българския тим Ивайло Иванов. В подготовка за този двубой Иванов събра част от избраниците си на лагер в Берковица преди няколко дни. Там той запозна състезателите с концепцията и целите си, както и с екипа си.

Домакинството срещу Турция ще е възможност тимът ни да вземе реванш заради последния двубой срещу тях, в който загубихме болезнено - с 10:49 като гости на 5 октомври 2024 г.

Това ще е и единственият ни мач до края на годината. През пролетта на 2026 г. следват домакинство срещу Молдова и гостуване срещу Украйна (най-вероятно на неутрален терен), като предстои датите да бъдат уточнени. Това са и двата отбора, които предварително са считани за фаворити в групата.

Още са пресни емоциите от волевата победа с 18:17 над молдовците на 18 април т.г. пак на "Васил Левски". Но пък и не е забравен споменът, че този противник е особено опасен - загубата от тях с 6:48 на 4 май 2024 г. в Кишинев. Въпреки последния ни успех, тъкмо Молдова завърши на първо място в групата ни през изминалата кампания в дивизия "Конференция". България остана на последното място с актив от само 4 точки и сега това е допълнителен стимул пред селекционера Иванов и екипа му - класиране на по-предна позиция.

Задачата се затруднява от наличието на тима на Украйна, който през сезон 2023/24 участваше в по-горната дивизия - "Трофи", а през 2024/25 спечели групата си в дивизия "Конференция". Но това може само да е допълнителен стимул за българските ръгбисти, които често са надхвърляли възможностите си именно срещу съперници, които предварително са сочени за фаворити.

Нека видим и моментното разположение в световната ранглиста на отборите в групата ни. Най-предно място заема Украйна (№52), следва Молдова (№59), България (№70), а най-назад е Турция (№85).

