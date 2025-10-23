Наско Сираков е започнал преговори за продажбата на "Левски"

Собственикът на "Левски" Наско Сираков е провел предварителни разговори за продажбата на мажоритарния дял акции на клуба (85.7%). Това обяви самият той в обръщение към феновете на отбора. Канидатът за нов собственик е компанията Sport Republic, която вече притежава английския "Саутхемптън", френския "Валансиен", турския "Гьозтепе" и малийския "Мали Коура". Любопитното е, че треньор на турския отбор е един от фаворитите на "сините" привърженици и бивш наставник на "Левски" Станимир Стоилов.

Сираков е провел проучвателен разговор с изпълнителния директор на Sport Republic Дирк Геркенс, който е потвърдил готовността за закупуването на акциите. Собственикът на "Левски" обаче е настоял да бъде изпратено официално писмо за намерение и да бъде направен финансов одит (due diligence), резултатите от който да бъдат оповестени и пред ръководството на клуба. Такова писмо вече е изпратено до "Левски" - на 2 август, но одитът не е извършен.

Именно липсата на одит бе една от причините да се провалят в последния момент преговорите между Сираков и Sport republic през февруари 2023 г. Тогава интересът беше от бившия шеф на "Юнайтед груп" Драган Шолак, в чието портфолио е и Sport republic. Другата причина за отказа на Шолак бяха задълженията на клуба в размер на над 20 млн. лв. към бившия собственик Васил Божков. По-късно, през юни т.г., Шолак беше сменен начело на корпорацията именно от Геркенс, който преди е управлявал една от компаниите на "Юнайтед груп" - "Нова броудкастинг груп".

Сега Наско Сираков вече няма против да завърши сделката, но постави публично няколко въпроса и изисквания към Sport republic. Сред тях са излъчването на упълномощени представители при преговорите, ясни гаранции за автономия и идентичност, защита от "сателитен" модел, т.е. "Левски" да не бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата, спазване на правилата на финансовия феърплей, гаранции за инвестиции и спортни резултати, и т.н.

"В очакване сме на официални стъпки, конкретни отговори на горните въпроси и задължителни гаранции, които да защитят независимостта, идентичността и европейските амбиции на клуба. Това ще позволи да преминем към следващ етап от какъвто и да е разговор за собственост", допълни Сираков. Той дори предупреди Sport republic, че е водил разговори и с други кандидати за закупуването на "Левски".

НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ И КЪМ САМИЯ СИРАКОВ ОТ СТРАНА НА ФЕНОВЕТЕ

Самият Наско Сираков получи доста въпроси днес. Те му бяха отправени от фенското сдружение "Левски" на левскарите", откъдето от години критикуват стила на управление на собственика на футболния клуб.

"Мажоритарният акционер каза, че строителството на стадион "Георги Аспарухов" е във финална фаза, около 600 000 лева от парите на левскарите са изразходвани за предпроектни дейности. Не ни е известно да има резултати. Нямаме отговор дали има план за това как ще се развива нашият отбор. Всеки сезон без титла или Купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза. Това да стигнеш плейофите не е успешен европоход", заяви председателят на сдружението Димитър Костадинов.

Членът на контролния съвет на "Левски" на левскарите" Момчил Лазаров допълни: "От мажоритарния собственик се говори само след проблем, загубен мач или негативна ситуация. Въпросът за стадиона е много по-важен от някакъв резултат. За нас, левскарите, тези въпроси не са дъвка. Без тях един клуб не може да съществува адекватно в днешно време."

А водещият в телевизията на фенското сдружение Петър Димитров на свой ред атакува Сираков: "Задавам въпрос на нашия мажоритар и на хората, които с него управляват и казаха, че са заможни. Искам да получа отговор - какво става със стадиона? Резултатите засега пазят ръководството. Виждали ли сте договор за три месеца да се подписва с треньор (б.р. - новия договор на наставника на "Левски" Хулио Веласкес)?! На практика това е договор за три месеца. Едната клауза е да се класираме в Европа, явно е шега, след това тримесечно плащане на заплата при евентуално разтрогване от страна на клуба. За мен това е нещо ново във футбола. Дори българските треньори не подписват такива договори, а са най-незащитените треньори в света."