Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Наско Сираков е започнал преговори за продажбата на "Левски"

Собственикът на клуба зададе няколко въпроса съм кандидат-купувача, но и на свой ред получи такива от феновете

23 Окт. 2025Обновена
Собственикът на "Левски" Наско Сираков изрази готовност да продаде 85.7% от акциите на клуба, но постави и своите условия към кандидата Sport Republic.
БГНЕС
Собственикът на "Левски" Наско Сираков изрази готовност да продаде 85.7% от акциите на клуба, но постави и своите условия към кандидата Sport Republic.

Собственикът на "Левски" Наско Сираков е провел предварителни разговори за продажбата на мажоритарния дял акции на клуба (85.7%). Това обяви самият той в обръщение към феновете на отбора. Канидатът за нов собственик е компанията Sport Republic, която вече притежава английския "Саутхемптън", френския "Валансиен", турския "Гьозтепе" и малийския "Мали Коура". Любопитното е, че треньор на турския отбор е един от фаворитите на "сините" привърженици и бивш наставник на "Левски" Станимир Стоилов.

Сираков е провел проучвателен разговор с изпълнителния директор на Sport Republic Дирк Геркенс, който е потвърдил готовността за закупуването на акциите. Собственикът на "Левски" обаче е настоял да бъде изпратено официално писмо за намерение и да бъде направен финансов одит (due diligence), резултатите от който да бъдат оповестени и пред ръководството на клуба. Такова писмо вече е изпратено до "Левски" - на 2 август, но одитът не е извършен.

Именно липсата на одит бе една от причините да се провалят в последния момент преговорите между Сираков и Sport republic през февруари 2023 г. Тогава интересът беше от бившия шеф на "Юнайтед груп" Драган Шолак, в чието портфолио е и Sport republic. Другата причина за отказа на Шолак бяха задълженията на клуба в размер на над 20 млн. лв. към бившия собственик Васил Божков. По-късно, през юни т.г., Шолак беше сменен начело на корпорацията именно от Геркенс, който преди е управлявал една от компаниите на "Юнайтед груп" - "Нова броудкастинг груп".

Сега Наско Сираков вече няма против да завърши сделката, но постави публично няколко въпроса и изисквания към Sport republic. Сред тях са излъчването на упълномощени представители при преговорите, ясни гаранции за автономия и идентичност, защита от "сателитен" модел, т.е. "Левски" да не бъде използван за обиграване на играчи в полза на други клубове от групата, спазване на правилата на финансовия феърплей, гаранции за инвестиции и спортни резултати, и т.н.

"В очакване сме на официални стъпки, конкретни отговори на горните въпроси и задължителни гаранции, които да защитят независимостта, идентичността и европейските амбиции на клуба. Това ще позволи да преминем към следващ етап от какъвто и да е разговор за собственост", допълни Сираков. Той дори предупреди Sport republic, че е водил разговори и с други кандидати за закупуването на "Левски".

НЕУДОБНИ ВЪПРОСИ И КЪМ САМИЯ СИРАКОВ ОТ СТРАНА НА ФЕНОВЕТЕ

Самият Наско Сираков получи доста въпроси днес. Те му бяха отправени от фенското сдружение "Левски" на левскарите", откъдето от години критикуват стила на управление на собственика на футболния клуб.

"Мажоритарният акционер каза, че строителството на стадион "Георги Аспарухов" е във финална фаза, около 600 000 лева от парите на левскарите са изразходвани за предпроектни дейности. Не ни е известно да има резултати. Нямаме отговор дали има план за това как ще се развива нашият отбор. Всеки сезон без титла или Купа е провал, провалено евроучастие е да не влезеш в основната фаза. Това да стигнеш плейофите не е успешен европоход", заяви председателят на сдружението Димитър Костадинов.

Членът на контролния съвет на "Левски" на левскарите" Момчил Лазаров допълни: "От мажоритарния собственик се говори само след проблем, загубен мач или негативна ситуация. Въпросът за стадиона е много по-важен от някакъв резултат. За нас, левскарите, тези въпроси не са дъвка. Без тях един клуб не може да съществува адекватно в днешно време."

А водещият в телевизията на фенското сдружение Петър Димитров на свой ред атакува Сираков: "Задавам въпрос на нашия мажоритар и на хората, които с него управляват и казаха, че са заможни. Искам да получа отговор - какво става със стадиона? Резултатите засега пазят ръководството. Виждали ли сте договор за три месеца да се подписва с треньор (б.р. - новия договор на наставника на "Левски" Хулио Веласкес)?! На практика това е договор за три месеца. Едната клауза е да се класираме в Европа, явно е шега, след това тримесечно плащане на заплата при евентуално разтрогване от страна на клуба. За мен това е нещо ново във футбола. Дори българските треньори не подписват такива договори, а са най-незащитените треньори в света."

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Левски, Наско Сираков, Sport republic

Още новини по темата

Срещата в БФС за бойкота на Вуцов доведе до... нова среща
21 Окт. 2025

"Левски" си осигури първото място за поне още две седмици
04 Окт. 2025

Треньорът на "Левски" вече се чуди кого да извади от състава
03 Окт. 2025

"Левски" се върна на върха в Първа лига по трудния начин
30 Септ. 2025

"Левски" загуби титуляр за мача в Пловдив
29 Септ. 2025

"Левски" загуби и остави "ЦСКА 1948" на върха
26 Септ. 2025

Носителят на Купата на България започва защитата с труден старт
26 Септ. 2025

Мечка край Левски, а на варненски плаж се окъпаха диви прасета
25 Септ. 2025

"Левски" обяви 5.14 млн. лв. чиста печалба от евротурнирите
24 Септ. 2025

БФС не намери вина в реферите на "Левски" - "Лудогорец"
23 Септ. 2025

Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха
19 Септ. 2025

"Левски" оглави Първа лига след късна драма
14 Септ. 2025

Треньорът на "Левски" реши да стресне играчите си
13 Септ. 2025

"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа
31 Авг. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Европрокурорка ли имаме, или Еврото си има прокурорка
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: ИТН удави избирателите си в политическото блато
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Балканският лъв Бойко Борисов вече е кротко коте