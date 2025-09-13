Медия без
Треньорът на "Левски" реши да стресне играчите си

Ако мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали, предупреди Веласкес

Днес, 16:48
Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се усмихва на пресконференцията преди утрешното гостуване срещу "Локомотив 1929" (Сф).
Футболистите на "Левски" ще си имат големи проблеми с треньора Хулио Веласкес, ако се отпуснат след края на участието си в европейските клубни турнири. Това предупреди самият той.

"Едва започна първенството. Остава още много. Ако мислим, че сме направили нещо кой знае какво, жестоко сме се объркали. Нашата цел е всеки ден да се подобряваме, поне с малко. И с изключително желание да се концентрираме ден за ден. Опитваме да се подобряваме колективно. Следствие на което е и класирането. И най-важното е в края на сезона къде ще се намираме", заяви испанецът. Той говори преди утрешното гостуване срещу "Локомотив 1929" (Сф) ог VIII кръг на Първа лига.

Веласкес се показа и като психолог, след като реши да покаже публична подкрепа към вратаря Светослав Вуцов, който допусна общо 6 гола за три дни в националния отбор - по три попадения от Испания и Грузия. "Мисля, че е изключителен вратар. Доверявам му се напълно. Сигурен вратар, идеално пасва на нашия стил на игра. Отличен работник и прекрасен човек. Говорим за класен вратар. За нас е късмет да имаме вратар като него. Горд съм, че го имам в състава си. Пълно доверие му имам", коментира наставникът на "сините".

За пръв път от доста време Веласкес няма контузени в състава, но възстановеният от травма Карлос Охене и алжирецът Акрам Бурас не са в оптимална кондиция и още не е сигурно дали ще попаднат в групата за утрешния мач.

Относно отбора на "Локомотив 1929" (Сф) треньорът на "Левски" каза: "Сериозен, прагматичен, солиден отбор притежават. Отбор, който стъпва здраво. Здравата защита им е основа. Не е лесно в завършващата фаза да ги затрудниш, защитават се с много хора. Този отбор знае какво прави и го прави добре. Здрав отбор, с ясни идеи за играта. Преливат бързо в нападение, атакуват от втора позиция. Трябва да изиграем добре мача и да бъдем умни. Да се възползваме от пространствата и да видим къде ще са нашите преимущества."

Двубоят на ст. "Локомотив" е утре от 20:30 ч. и ще се предава пряко по Диема спорт. Главен рефер ще бъде Драгомир Драганов.

