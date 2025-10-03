Треньорът на "Левски" вече се чуди кого да извади от състава

БГНЕС Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес се е заслушал във въпрос към него по време на пресконференцията преди утрешното домакинство срещу "Берое".

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес вече се затруднява не само да подбере титулярния си състав, а и да реши кого да извади от групата за мачовете, тъй като в отбора има силна конкуренция.

"Това е - да вдигнем конкуренцията по постове. Става въпрос не само, че има проблем в избора на стартовите 11, но и кои да попаднат в групата. Това намирам за много положително. Това не е плод на случайност, всички работят много професионално всеки ден и са готови да се включат", изтъкна испанецът. Той бе доволен и от това, че тимът му тренира с настроение след победата над "Ботев" (Пд) с 1:0 във вторник и самочувствието се е върнало у играчите му.

Все пак двама играчи ще пропуснат утрешното домакинство срещу "Берое" от XI кръг на Първа лига. Това са контузеният Карл Фабиен и наказаният Майкон.

Веласкес сподели очакванията си от мача със старозагорския тим: "Със сигурност е ясно, че сме анализирали техния отбор. При тях в последните седмици смениха треньора. Доста точки успяха да съберат, откакто се случи това. Взеха 7 от 9 възможни точки, 3 отбелязани гола и суха мрежа. Те са отбор, който се представя много добре в последните мачове. Те са отбор, който ако ти не дадеш 100% от себе си, може да имаш проблем. На базата на отговорност и сериозно отношение целта е да направим добър мач и да вземем трите точки."

Двубоят "Левски" - "Берое" е утре от 20:15 ч. на ст. "Георги Аспарухов" и ще бъде предаван пряко по Диема спорт. Главен рефер ще е Мариян Гребенчарски.