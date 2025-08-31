Медия без
"Левски" преодоля отпадането от Европа с неубедителна победа

"ЦСКА 1948" за малко се размина с равенството на ст. "Георги Аспарухов"

31 Авг. 2025Обновена
Капитанът на "Левски" в мача срещу "ЦСКА 1948" Георги Костадинов (вляво) бърза да поздрави Кристиан Димитров, който е открил резултата.
"Левски" спечели победа за самочувствие след края на участието си в евротурнирите, но тя дойде доста трудно. "Сините" спечелиха с 2:1 домакинството си срещу "ЦСКА 1948" в VII кръг на Първа лига, като това бе петият им успех в шампионата от началото на сезона.

Началото на мача на ст. "Георги Аспарухов" подлъга играчите на "Левски" за лесен мач. Националът Кристиан Димитров откри в 8-ата мин., когато засече с крак центриране на Евертон Бала от свободен удар. В 34-ата мин. резултатът вече бе 2:0 след вихрена атака. Друг от националите в тима на домакините - Радослав Кирилов, нахлу отляво и подаде на Майкон, който прояви съобразителност и техника на скорост и удвои с удар с пета.

"ЦСКА 1948" затвърди впечатлението, че ще се опита да е един от факторите в първенството този сезон със силно второ полувреме на "Герена". В 49-ата мин. Мамаду Диало отбеляза четвъртото си попадение от началото на сезона след асистенция на Фредерик Масиел. След това "ЦСКА 1948" изпусна две чудесни ситуации да изравни. В 53-ата мин. Борислав Цонев прати топката с глава много близо до десния страничен стълб. В 75-ата мин. пък вратарят на "Левски" Светослав Вуцов показа класата си, спасявайки опасен шут на Диало. А домакините дори в един момент започнаха откровено да пазят резултата.

След тази победа "Левски" излезе за около два часа начело в класирането с 16 т., но след това беше изместен от "Лудогорец", който спечели с 2:1 домакинството си срещу "Ботев" (Пд) и също събра 16 т., но има един гол по-добър баланс (13:2 за разградчани срещу 13:3 за "сините").

След края треньорът на "ЦСКА 1948" Иван Стоянов коментира: "Може би излязохме с прекалено голям респект към "Левски", с малко самочувствие. В началото отстъпвахме в агресията, направихме и няколко грешки, които ни струваха скъпо. Направихме бърза смяна, за да променим нещо и да се върнем в мача. През второто полувреме излязохме както трябва и играхме по-силно. Нямахме какво да губим. Радвам се, че Мамаду Диало вкарва във всеки мач, но той не може да го прави сам. Футболът е колективен спорт и само един човек не може да побеждава отбори. Докато съм бил играч не е имало такова нещо отборът на "Левски" да бави време по този начин. Не му отива! Последните 15 минути бавим времето и така се опитваме да спечелим мача... Като искаш да спечелиш мача, правиш всичко възможно да задържиш резултата, когато те атакуват по този начин."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес обаче беше доволен от мача. "Беше труден мач срещу отбор, който от моя гледна точка, сглоби добър състав за сезона. Хареса ми какво показа моят отбор през първата част. Създадохме доста положения и можехме с по-добър резултат да се оттеглим на почивката. Откри ни се чиста възможност на празна врата. Това, което не ми хареса, е във фаза защита - доста далеч стояха линиите една от друга. Може да се дължи на умората, натрупана в играчите. Второто полувреме беше равностойно. Много бързо топката стигаше от едното към другото поле. Това не ми хареса. Липсваше ни контролът върху топката през второто полувреме. Играчите се справиха добре в мач, който не беше лек. Анализирайки с хладък ум нещата - изключителна оценка поставям на днешната победа. Голът на Майкон беше много красив. Не е случайност, защото това е нещо, което опитваме - да насищаме последната зона на атаката", заяви испанецът.

Левски, ЦСКА 1948, Хулио Веласкес, Иван Стоянов

