Равенство в дербито на "Герена" остави "Левски" на върха

Най-спорният момент в мача бе отменена дузпа за "сините"

19 Септ. 2025
Нервните изблици бяха доста повече от запомнящите се футболни моменти в дербито на ст. "Георги Аспарухов". Тук играчите се бутат в ситуацията с отменената дузпа за "Левски".
"Левски" и "Лудогорец" не успяха да си отбележат голове в голямото дерби от IX кръг на Първа лига. Равенството позволи на софийския отбор да остане начело в класирането, вече с 20 т. Шампионът "Лудогорец" от своя страна продължава да е втори, на 2 т. от върха.

Футболистите на "Левски" трябва да съжаляват повече за този резултат, защото играха по-добре от съперника. Вратарят на "Лудогорец" Серджио Падт трябваше на три пъти да се намесва след удари на Кристиан Димитров с глава в 6-ата мин., на Радослав Кирилов в 9-ата и на Гашпер Търдин в 64-ата.

Разградчани нямаха нито един точен удар през първата час. И все пак те имаха шанс да си тръгнат като победители, след като вратарят на "сините" Светослав Вуцов сбърка в 89-ата мин., като се забави да изчисти топката и я би в Матеус Машадо, който за малко не отбеляза, но топката излезе в аут.

Най-спорният момент в дербито бе в 45-ата мин., когато главният рефер Радослав Гидженов първоначално отсъди дузпа за "Левски", след като нападателят на тима Радослав Кирилов падна в наказателното поле на гостите след влизане на Едвин Куртулуш. Ситуацията породи спречкване между играчите на двата отбора. Но при последвалата консултация с VAR Гидженов реши, че Куртулуш е играл с топката и отмени дузпата.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Лудогорец" Руи Мота вече е под напрежение, след като отборът му във втори пореден мач не успява да постигне победа. Въпреки това португалецът демонстрира спокойствие. "Беше много труден двубой. Първото полувреме имаше доста битка, единоборства, борба за втора топка, не много възможности за игра. През втората част имахме по-сериозен контрол върху топката. "Левски" направи някои грешки, но ни постави под натиск на статични положения. Ако имахме малко повече качество на последния пас, можехме да вкараме. Това е по-добър резултат за "Левски", а не за нас. Привилегия е да се играят подобни дербита, но нашата цел бе да стъпим на терена и да вземем трите точки. Не е лесно за нито един отбор от шампионата. Оспорвана битка срещаме във всеки кръг, срещу всеки тим“, допълни треньорът на „орлите“.

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес не пропусна и този път да похвали футболистите си. "Направихме много добър мач. Първото полувреме без съмнение бяхме много по-добри от тях с и без топка. Много ми хареса отборът първото полувреме. Силите бяха изравнение през второто полувреме, но играхме добре и тогава в общи линии. Като цяло, заслужавахме победата. Много съм горд от футболистите си, направиха голям мач. Благодарен съм на привържениците за невероятната атмосфера. Трябва да сме скромни, осъзнавайки, че това е трудно за постигане. Трябва да работим всеки ден много сериозно. Фокусът ни е върху предстоящият мач и работата през седмицата, не отиваме далеч от това", коментира испанецът. Той не пожела да коментира спорната ситуация с дузпата преди почивката. 

 

Левски - Лудогорец 0:0 /репортаж/
Date: 19-09-2025 ,Watch the Game Highlights from Levski Sofia vs. Ludogorets Razgrad PFK, 09/19/2025, Tournament: Parva Liga, Season: 25/26, Action: , TeamA: Levski Sofia, TeamB: Ludogorets Razgrad PFK, TeamAction: , Half: , PlayerName: , ClockTime: , Pa
vbox7.com

 

