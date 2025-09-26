"Левски" загуби и остави "ЦСКА 1948" на върха

"ЦСКА 1948" ще е лидер в класирането след Х кръг на Първа лига, след като "Левски" загуби с 0:1 гостуването си срещу "Локомотив" (Пд). Така "сините" останаха с 20 т., на 2 т. след "ЦСКА 1948", който обаче има мач повече.

Първото поражение на "Левски" през настоящия сезон в първенството дойде след груби индивидуални грешки. Една от тях - на Майкон в 33-ата мин., доведе и до единствения гол в мача в Пловдив. Бразилецът първо улучи с топката Хуан Переа, след това някак си я върна, но после се спъна в нея и колумбийският нападател вкара за 1:0.

И още досадни грешки допуснаха играчите в синьо, което им попречи при създаването на опасни положения. Футболистите на "Локомотив" от своя страна имаха няколко възможности да удвоят, но вратарят на столичани Светослав Вуцов спаси удари на Ефе Али и Каталин Иту. На другата врата Боян Милосавлйевич се намеси на няколко пъти, но положенията на гостите не бяха толкова опасни. Все пак венецуелският защитник на "Левски" Кристиан Макун опита опасен шут в 90-ата мин., но швейцарският вратар спаси и в крайна сметка бе избран за играч на мача.

След петия си успех за сезона "Локомотив" излезе на трето място с 19 т., но може да бъде изместен до края на кръга от "Лудогорец" и "Черно море", които са с по 15 т.

"Левски" пък прекъсна периода си без загуба в Първа лига, който до днес бе 166 дни. За последно "сините" бяха паднали от "Черно море" в София с 1:2 на 13 април т.г.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Локомотив" Душан Косич резонно бе много доволен след мача: "Силен мач срещу силен съперник. Благодарим на Господ, а и имахме много добра енергия, благодарение на феновете. Ключът за успеха беше, че вкарахме гол, бяхме дисциплинирани и агресивни през целия мач и успяхме да накажем съперника на контраатака. Много съм горд от моите футболисти. Няма магия - всички опитват най-доброто за клуба. Искаме да се подкрепяме един друг."

Наставникът на "Левски" Хулио Веласкес обяви от своя страна, че загубата е несправедлива. "За мен лично резултатът не отразява това, което показахме на терена. Заслужавахме поне да изравним или да победим. Първото полувреме не стояхме добре, не атакувахме добре. Не усвоявахме празните пространства и доста неточности се наблюдаваха в атака. В защита също не се представихме добре - закъснявахме, в борбата за втора топка отстъпихме. Въпреки всичко считам, че заслужено би било да отбележим през втората част. Това, което доведе до този резултат, беше една наша грешка, която допуснахме за техния гол. През втората част отборът седеше добре. Доста подредени в атака. Доста по-добре разбивахме пространствата между линиите. Имахме достатъчно ситуации да се върнем в мача. Те също създадоха ситуации и ни хванаха на контраатака, защото бяхме в тяхната половина. Мисля, че заслужавахме равенството. Поздравявам противника, а ние ще се поучим от грешките. За това как ще се отрази тази загуба трябва да гадаем на кристална топка. Мач за мач, както казвам всеки път. Първенството приключва през май. Това, което мога да гарантирам, е, че сигурно ще загубим и друг мач. Ще направим всичко възможно да не загубим, но в 36 кръга всички отбори ще правят равенства или ще загубят. Ще видим дали притежаваме зряло поведение и капацитета да съумеем да останем балансиране и да анализираме резултата. Ако не даваме постоянно 100% от себе си и не се влагаме, както се получи тук - минимално отпускане, ти коства много", каза испанецът.