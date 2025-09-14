"Левски" оглави Първа лига след късна драма

"Левски" оглави класирането в Първа лига, след като спечели драматично с 2:1 гостуването си срещу "Локомотив 1929" (Сф) в мач от VIII кръг. Така "сините" събраха 19 т. и поведоха с 2 т. пред шампиона и досегашен лидер в таблицата "Лудогорец", който завърши 1:1 срещу "Локомотив" в Пловдив и е със 17 т. При това разградчани успяха да изравнят едва в петата минута на допълнителното време чрез Петър Станич.

И мачът на стадиона в квартал "Надежда" бе решен с късен гол. Марин Петков отбеляза победното попадение за "Левски" в шестата минута след 90-ата и така качи тима си на върха. Дотогава, при резултат 1:1, "сините" бяха втори в подреждането с по-лоша голова разлика от "Лудогорец".

"Левски" поведе в резултата в 41-ата мин. с попадение на бразилеца Евертон Бала, който засече с глава центриране на национала Радослав Кирилов. В 57-ата мин. "Локомотив 1929", който е воден от бившия треньор на "сините" Станислав Генчев, изравни - бразилецът Диего Рапосо вкара, след като Спас Делев му свали топката с гърди.

След това изравняване силни изяви на вратата на "Локомотив 1929" имаше Мартин Величков, а в 87-ата мин. защитникът Кристиан Димитров прати топката с глава в напречната греда. В крайна сметка натискът на "Левски" успя, макар и след редовното време.

ОТЗИВИ

Треньорът на "Левски" Хулио Веласкес коментира след победата: "Заслужено победихме. За това, което създадохме като положения, резултатът не отговаря на това, което трябваше да вкараме. Първите 15 минути не стояхме добре, трябва да призная. Оттам отборът показа възходяща линия до края на мача. И до първия гол успяхме да ги вкараме в тяхната половина. Трябваше да излезем с по-добър резултат след първото полувреме. Доста по-добра игра показахме, можехме да решим много по-рано мача. За съжаление, получихме този гол. Искам да отлича и реакцията ни след гола. Начинът, по който отговорихме. Много добре стояхме на терена. С изключително присъствие в тяхната половина. В общи линии считам, че отборът направи добър мач. Използвам възможността да благодаря на публиката. Когато след края на мача играчите отиват да поздравят агитката, настръхвам, невероятно е - синергията между играчи и публика. Трябва да останем здраво стъпили на земята, ден за ден. Да сме скромни, съзнавайки, че сезонът все още предстои. Фокус върху утрешната тренировка, след която ще се насочим върху следващия мач. Загуба на време и енергия е да мислиш за края на шампионата."

Наставникът на "Локомотив 1929" (Сф) Станислав Генчев каза: "Играхме срещу най-добре играещия отбор до момента в българското първенство. Отбор с много класни футболисти. "Левски" имаше превъзходство в голяма част от мача. Опитахме се да се противопоставим колкото можем. Доволен съм, че футболистите дадоха максимума. Бяхме близко да спечелим една точка. Малко се разконцентрирахме при това статично положение и допуснахме гол. "Левски" беше по-добрият отбор. На този етап толкова ни стигат силите. Срещу отбор като "Левски" ни трябва и малко повече спортен шанс. Имаме още много какво да желаем в атака, разиграване на топката и постепенна атака. Като най-важен извод - срещу такъв тип класни отбори самочувствието, когато топката е в нас, трябва да бъде доста по-голямо, да се играе доста по-бързо, за да може да им се отбележи гол или два."