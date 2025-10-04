Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Южна Африка отново е ръгби властелинът на Южното полукълбо

Трудна победа над Аржентина осигури на световния шампион първото място с по-добър баланс от Нова Зеландия

Днес, 19:11
Австралиецът Джоузеф-Аукусо Суаалии дърпа за фланелката Уил Джордан в олицетворение на здравата битка по време на днешния мач в Пърт, спечелен в крайна сметка от Нова Зеландия.
ЕПА/БГНЕС
Австралиецът Джоузеф-Аукусо Суаалии дърпа за фланелката Уил Джордан в олицетворение на здравата битка по време на днешния мач в Пърт, спечелен в крайна сметка от Нова Зеландия.

Южна Африка спечели за втора поредна година Ръгби Чемпиъншип - първенството между четирите най-силни нации в този спорт от Южното полукълбо. Това стана след интрига до последния момент във финалния шести кръг. 

Южноафриканците победиха с 29:27 Аржентина в заключителния мач, който се игра на "Алианц стейдиъм Туикенам" в Лондон пред 70 360 зрители, и така завършиха с 19 т. и по-добър баланс (+59) от тима на Нова Зеландия (+8), който също събра 19 т. накрая след победата си с 28:14 в гостуването срещу Австралия.

За да е по-пълна драмата, световните шампиони губеха с 10:13 от аржентинците на почивката. И отново по-мощна игра на Южна Африка през втората част се оказа определяща за изхода на мача. Две есета на Малкъм Маркс и едно на Кобус Райнах, който вече бе записал първото си през първата част, помогнаха за обрата в резултата. Но "пумите" не се отказаха да гонят своето пред европейска публика и се върнаха в мача. С есето на Родриго Исгро в първата минута след 80-ата и успешната добавка на Сантиаго Карерас обаче те стигнаха само до загуба с 2 точки. Със спечелената бонус точка за поражение с минимална разлика аржентинците събраха 10 т., но останаха на четвъртото място. Южноамериканците завършват на последната позиция за пръв път от 2022 г. насам.

Отборът на Южна Африка от своя страна показа, че е много силен в турнирните надпревари, тъй като компенсира слабия си старт в сегашното издание на Ръгби Чемпиъншип - две загуби в първите три мача.

Нова Зеландия направи всичко, което трябваше по-рано днес и победи Австралия под дъжда в Пърт, като дори си осигури и бонус точка заради четирите отбелязани есета (две на Куин Тупаеа и по едно на Лерой Картър и Джордж Боуър). Австралийците изнесоха поредния си добър мач в турнира, но в крайна сметка завършиха на трето място с 11 т. Това беше последен мач с националния екип на бившия капитан Джеймс Слипър, за когото това бе участие №151 за "кенгурута". Той участва на четири световни първенства, като там в 15 мача бе капитан на отбора.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ръгби Чемпиъншип, ръгби

Още новини по темата

Ръгбистите взеха волева победа над Турция
04 Окт. 2025

Капитанът на ръгбистите ни има личен мотив за победа утре
03 Окт. 2025

Южна Африка поведе преди финалния кръг на Ръгби Чемпиъншип
27 Септ. 2025

Ключов ръгби национал ще се откаже след важния мач с Турция
23 Септ. 2025

Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено
13 Септ. 2025

Ръгбистите на България ще са в тежка група с два фаворита
09 Септ. 2025

Нова Зеландия взе първия сблъсък на титаните в Ръгби Чемпиъншип
06 Септ. 2025

Аржентина написа история срещу Нова Зеландия на Ръгби Чемпиъншип 2025
24 Авг. 2025

Във Франция има храм, посветен на ръгбито
22 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 започна с голяма сензация
17 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 ще предложи сблъсъка на годината
15 Авг. 2025

Националният отбор по ръгби има нов селекционер
12 Авг. 2025

Хари Потър наистина е сред нас... и играе ръгби
03 Авг. 2025

Българин започна работа в силен френски ръгби клуб
17 Юли 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Виена извън конспекта
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Обезоръженият Радев чака избори
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар