Южна Африка отново е ръгби властелинът на Южното полукълбо

ЕПА/БГНЕС Австралиецът Джоузеф-Аукусо Суаалии дърпа за фланелката Уил Джордан в олицетворение на здравата битка по време на днешния мач в Пърт, спечелен в крайна сметка от Нова Зеландия.

Южна Африка спечели за втора поредна година Ръгби Чемпиъншип - първенството между четирите най-силни нации в този спорт от Южното полукълбо. Това стана след интрига до последния момент във финалния шести кръг.

Южноафриканците победиха с 29:27 Аржентина в заключителния мач, който се игра на "Алианц стейдиъм Туикенам" в Лондон пред 70 360 зрители, и така завършиха с 19 т. и по-добър баланс (+59) от тима на Нова Зеландия (+8), който също събра 19 т. накрая след победата си с 28:14 в гостуването срещу Австралия.

За да е по-пълна драмата, световните шампиони губеха с 10:13 от аржентинците на почивката. И отново по-мощна игра на Южна Африка през втората част се оказа определяща за изхода на мача. Две есета на Малкъм Маркс и едно на Кобус Райнах, който вече бе записал първото си през първата част, помогнаха за обрата в резултата. Но "пумите" не се отказаха да гонят своето пред европейска публика и се върнаха в мача. С есето на Родриго Исгро в първата минута след 80-ата и успешната добавка на Сантиаго Карерас обаче те стигнаха само до загуба с 2 точки. Със спечелената бонус точка за поражение с минимална разлика аржентинците събраха 10 т., но останаха на четвъртото място. Южноамериканците завършват на последната позиция за пръв път от 2022 г. насам.

Отборът на Южна Африка от своя страна показа, че е много силен в турнирните надпревари, тъй като компенсира слабия си старт в сегашното издание на Ръгби Чемпиъншип - две загуби в първите три мача.

Нова Зеландия направи всичко, което трябваше по-рано днес и победи Австралия под дъжда в Пърт, като дори си осигури и бонус точка заради четирите отбелязани есета (две на Куин Тупаеа и по едно на Лерой Картър и Джордж Боуър). Австралийците изнесоха поредния си добър мач в турнира, но в крайна сметка завършиха на трето място с 11 т. Това беше последен мач с националния екип на бившия капитан Джеймс Слипър, за когото това бе участие №151 за "кенгурута". Той участва на четири световни първенства, като там в 15 мача бе капитан на отбора.