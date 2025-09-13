Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено

Всички отбори, участващи в Ръгби Чемпиъншип 2025 (ежегодният турнир на четирите най-силни нации в Южното полукълбо), се изравниха по победи (по 2) и загуби (също по 2) след четвъртия кръг. Дотук се стигна, след като Аржентина спечели гостуването си срещу Австралия, а Южна Африка разби също като гост Нова Зеландия. Съответно разликата между първия и четвъртия вече е само две точки, а това предвещава изключително интригуващи последни два кръга.

В Сидни Аржентина отново поведе убедително на почивката, както преди седмица в Таунсвил, сега с 19:7. Но за разлика от миналата събота, този път "пумите" не допуснаха обрат, въпреки сърцатата игра и натиска до последно от страна на домакините. Южноамериканците спечелиха с 28:26, а ключов фактор за този успех бе безпогрешният мерник на флай-халфа Сантиаго Карерас, който бе 100-процентов при ударите си и отбеляза общо 23 точки (21 от наказателни удари и 2 от допълнителен). Така аржентинците спечелиха само с едно отбелязано есе (на капитана Хулиан Монтоя още в 8-ата мин.), а фактът, че "кенгурата" записаха четири есета (две на Филипо Даугуно и по едно на Джоузеф-Аукусо Суа'али и Андрю Келауей) не им бе достатъчен за успех. Но пък тези есета донесоха бонус точка за австралийците, плюс допълнително още една заради минималната загуба. А при този развой на тазгодишния турнир Ръгби Чемпиъншип именно бонус точките може би ще се окажат решаващи за крайното класиране.

"Просто съм благодарен, че играя с тази фланелка. Този ​​път спечелихме, но мисля, че понякога сами си създаваме трудности. Австралия е страхотен отбор и наистина се гордея с начина, по който се борихме. Все още има много неща за подобрение, но трябва да се наслаждаваме и на победата", каза след успеха Монтоя.

В очаквания с още по-голям интерес втори сблъсък за деня световният шампион Южна Африка показа отлична реакция след загубата от Нова Зеландия преди седмица (17:24) и този път бе безкомпромисен - 43:10. До почивката двубоят в Уелингтън бе до голяма степен равностоен и домакините от All Blacks се оттеглиха с минимален аванс - 10:7. През втората част обаче "антилопите" бяха безпощадни и отбелязаха 36 безответни точки! За статистиката - две есета за успеха записа Чеслин Колбе, а по едно Деймиън Вилемсе, Квага Смит, Ар Джей Снайман и Андре Естерхюзен. Този път Мани Либок бе почти безупречен при ударите и донесе на "антилопите" общо 13 точки (10 от допълнителни удари и един от наказателен). А Нова Зеландия регистрира най-голямата загуба в цялата си история. Предишната бе отново срещу Южна Африка - 7:35 в Лондон през 2023 г.

"Отдавам заслуженото на момчетата - не се предадохме. И на треньора (б.ред. - Раси Ерасмус) също. Играхме безстрашно. Знаехме какво трябва да направим и вярвахме в себе си - това беше най-важното нещо. Имаме шансове да се борим за Ръгби Чемпиъншип. Турнирът е сега отворен и това е важно за нас", заяви след мача доволният капитан на Южна Африка Сия Колиси. А колегата му от новозеландския тим Скот Барет коментира: "Трудно е да се приеме тази загуба. "Антилопите" със сигурност направиха огромно подобрение от миналата седмица, а ние просто не се приспособихме. Има много области, в които можем да се подобрим."

След днешните резултати Южна Африка смъкна Нова Зеландия от върха в световната ранглиста и я оглави на свой ред. All Blacks отстъпи на трета позиция, след Ирландия. А Аржентина от своя страна измести Австралия от шестото място.

В класирането на Ръгби Чемпиъншип Австралия води с 11 т., пред Южна Африка (10), Нова Зеландия (10) и Аржентина (9). В следващия кръг Нова Зеландия приема Австралия на 27 септември в Оукланд, а по-късно същия ден Южна Африка е домакин на Аржентина в Дърбан.