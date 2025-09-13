Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Интригата в Ръгби Чемпиъншип се нажежи до червено

Световният шампион Южна Африка взе реванш срещу Нова Зеландия с гръмка победа в Уелингтън

Днес, 14:00
Селекционерът на Австралия Джо Шмид ходи сред играчите си след минималната загуба от Аржентина в Сидни.
ЕПА/БГНЕС
Селекционерът на Австралия Джо Шмид ходи сред играчите си след минималната загуба от Аржентина в Сидни.

Всички отбори, участващи в Ръгби Чемпиъншип 2025 (ежегодният турнир на четирите най-силни нации в Южното полукълбо), се изравниха по победи (по 2) и загуби (също по 2) след четвъртия кръг. Дотук се стигна, след като Аржентина спечели гостуването си срещу Австралия, а Южна Африка разби също като гост Нова Зеландия. Съответно разликата между първия и четвъртия вече е само две точки, а това предвещава изключително интригуващи последни два кръга.

В Сидни Аржентина отново поведе убедително на почивката, както преди седмица в Таунсвил, сега с 19:7. Но за разлика от миналата събота, този път "пумите" не допуснаха обрат, въпреки сърцатата игра и натиска до последно от страна на домакините. Южноамериканците спечелиха с 28:26, а ключов фактор за този успех бе безпогрешният мерник на флай-халфа Сантиаго Карерас, който бе 100-процентов при ударите си и отбеляза общо 23 точки (21 от наказателни удари и 2 от допълнителен). Така аржентинците спечелиха само с едно отбелязано есе (на капитана Хулиан Монтоя още в 8-ата мин.), а фактът, че "кенгурата" записаха четири есета (две на Филипо Даугуно и по едно на Джоузеф-Аукусо Суа'али и Андрю Келауей) не им бе достатъчен за успех. Но пък тези есета донесоха бонус точка за австралийците, плюс допълнително още една заради минималната загуба. А при този развой на тазгодишния турнир Ръгби Чемпиъншип именно бонус точките може би ще се окажат решаващи за крайното класиране.

"Просто съм благодарен, че играя с тази фланелка. Този ​​път спечелихме, но мисля, че понякога сами си създаваме трудности. Австралия е страхотен отбор и наистина се гордея с начина, по който се борихме. Все още има много неща за подобрение, но трябва да се наслаждаваме и на победата", каза след успеха Монтоя.

В очаквания с още по-голям интерес втори сблъсък за деня световният шампион Южна Африка показа отлична реакция след загубата от Нова Зеландия преди седмица (17:24) и този път бе безкомпромисен - 43:10. До почивката двубоят в Уелингтън бе до голяма степен равностоен и домакините от All Blacks се оттеглиха с минимален аванс - 10:7. През втората част обаче "антилопите" бяха безпощадни и отбелязаха 36 безответни точки! За статистиката - две есета за успеха записа Чеслин Колбе, а по едно Деймиън Вилемсе, Квага Смит, Ар Джей Снайман и Андре Естерхюзен. Този път Мани Либок бе почти безупречен при ударите и донесе на "антилопите" общо 13 точки (10 от допълнителни удари и един от наказателен). А Нова Зеландия регистрира най-голямата загуба в цялата си история. Предишната бе отново срещу Южна Африка - 7:35 в Лондон през 2023 г.

"Отдавам заслуженото на момчетата - не се предадохме. И на треньора (б.ред. - Раси Ерасмус) също. Играхме безстрашно. Знаехме какво трябва да направим и вярвахме в себе си - това беше най-важното нещо. Имаме шансове да се борим за Ръгби Чемпиъншип. Турнирът е сега отворен и това е важно за нас", заяви след мача доволният капитан на Южна Африка Сия Колиси. А колегата му от новозеландския тим Скот Барет коментира: "Трудно е да се приеме тази загуба. "Антилопите" със сигурност направиха огромно подобрение от миналата седмица, а ние просто не се приспособихме. Има много области, в които можем да се подобрим."

След днешните резултати Южна Африка смъкна Нова Зеландия от върха в световната ранглиста и я оглави на свой ред. All Blacks отстъпи на трета позиция, след Ирландия. А Аржентина от своя страна измести Австралия от шестото място.

В класирането на Ръгби Чемпиъншип Австралия води с 11 т., пред Южна Африка (10), Нова Зеландия (10) и Аржентина (9). В следващия кръг Нова Зеландия приема Австралия на 27 септември в Оукланд, а по-късно същия ден Южна Африка е домакин на Аржентина в Дърбан.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ръгби Чемпиъншип, ръгби

Още новини по темата

Ръгбистите на България ще са в тежка група с два фаворита
09 Септ. 2025

Нова Зеландия взе първия сблъсък на титаните в Ръгби Чемпиъншип
06 Септ. 2025

Аржентина написа история срещу Нова Зеландия на Ръгби Чемпиъншип 2025
24 Авг. 2025

Във Франция има храм, посветен на ръгбито
22 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 започна с голяма сензация
17 Авг. 2025

Ръгби Чемпиъншип 2025 ще предложи сблъсъка на годината
15 Авг. 2025

Националният отбор по ръгби има нов селекционер
12 Авг. 2025

Хари Потър наистина е сред нас... и играе ръгби
03 Авг. 2025

Българин започна работа в силен френски ръгби клуб
17 Юли 2025

Ромен Балмис се оттегли като селекционер на ръгбистите ни
16 Май 2025

Ръгби отборът на България завърши сезона със загуба в Белград
10 Май 2025

Капитанът на ръгбистите ни: Излизаме като фаворити в Белград
09 Май 2025

Ръгбистите на България искат да спрат неприятна серия в събота
05 Май 2025

"Балкански котки" стана шампион на България за шести път
04 Май 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ СПОРТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар